कणकवलीत भाजपतर्फे साकारणार ‘भजन सदन’
प्रभाकर सावंत ः तुळसमध्ये राज्यस्तरीय संगीत भजन स्पर्धेचे उद्घाटन
सकाळ वृत्तसेवा
वेंगुर्ले, ता. २० ः भजन ही आपली संस्कृती आणि परंपरा आहे. ती जपून ठेवण्याचे काम कोकणाने नेहमी केले आहे. भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या वाढदिवसानिमित्त सेवावृद्धी कार्यक्रम जिल्ह्यात सुरू केले आहेत. त्याची सुरुवात तुळस येथील या राज्यस्तरीय निमंत्रित संगीत भजन स्पर्धेने होत असल्याचा आनंद आहे. भजन कलेबाबत सर्वांगीण अभ्यास करता यावा, यासाठी कणकवली येथे खासदार नारायण राणे, प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, पालकमंत्री नीतेश राणे यांच्या माध्यमातून भजन सदन निर्मितीचे काम भाजपने हाती घेतले आहे. या माध्यमातून भाजप भजन कलेचे जतन करण्याचे काम करत आहे, असे प्रतिपादन जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत यांनी तुळस येथे केले.
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या वाढदिनानिमित्त तुळस येथे राज्यस्तरीय संगीत निमंत्रित भजन स्पर्धा २०२५ चे भव्य आयोजन केले आहे. स्पर्धेचे उद्घान सावंत यांच्या हस्ते दीपप्रजनाने झाले. व्यासपीठावर जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनीष दळवी, भाजप प्रदेश युवा मोर्चाचे उपाध्यक्ष लखमराजे भोसले, महाराष्ट्र प्रदेश परिषद सदस्य गुरुनाथ उर्फ राजू राऊळ, जिल्हा उपाध्यक्ष प्रसन्ना उर्फ बाळू देसाई, तालुकाध्यक्ष विष्णू उर्फ पप्पू परब, जिल्हा महिला मोर्चा उपाध्यक्ष वृंदा गवंडळकर, जिल्हा युवा मोर्चा उपाध्यक्ष हेमंत गावडे आदी उपस्थित होते. यावेळी तुळस माजी सरपंच शंकर घारे, तुळस माजी सरपंच विजय रेडकर, उद्योजक आनंद तांडेल, बूथ अध्यक्ष पिंट्या राऊळ आदींनी मान्यवरांचे स्वागत केले. भजन स्पर्धेत पहिल्या दिवशी श्री कोटेश्वर प्रासादिक भजन मंडळ हरकुळ बुद्रुक कणकवली (बुवा सुजित परब), स्वरधारा भजन मंडळ तांबोळी सावंतवाडी (अमित तांबोळकर), श्री मोरेश्वर प्रासादिक भजन मंडळ नेरुर कुडाळ (भार्गव गावडे), श्री दत्तकृपा प्रासादिक भजन मंडळ वैभववाडी (विराज तांबे), श्री बाप्पादेव प्रासादिक भजन मंडळ पेझारी अलिबाग रायगड (जयेंद्र पाटील) यांची भजने झाली. बादल चौधरी व अजय नाईक यांनी सूत्रसंचालन केले. वैभव होडावडेकर यांनी आभार मानले.
तुळस गावाला भजनी परंपरा
तुळस गावाला भजन संस्कृतीची परंपरा आहे. येथील तरुण भजन संस्कृती चांगल्या पद्धतीने पुढे नेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळे या राज्यस्तरीय भजन स्पर्धेच्या निमित्ताने राज्यातील भजन कलाकारांकडून येथील तरुणांना अनेक नवीन गोष्टी शिकता येणार आहेत. प्रदेशाध्यक्ष चव्हाण यांच्या वाढदिवसानिमित्त वैभव होडावडेकर आणि त्यांचे सहकाऱ्यांनी घेतलेल्या या राज्यस्तरीय स्पर्धेचे चांगले आयोजन केले असून त्यांना शुभेच्छा देत असल्याचे जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनीष दळवी यांनी सांगितले.
