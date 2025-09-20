जिल्ह्यात पावसाची रिपरिप कायम
जिल्ह्यात पावसाची रिपरिप कायम
नवरात्रोत्सव तयारीत व्यत्यय ः २ ऑक्टोबरपर्यंत सावट
सकाळ वृत्तसेवा
वैभववाडी, ता. २० ः जिल्ह्यात सात-आठ दिवसांपासून सुरू असलेल्या पावसाची रिपरिप अद्याप कायम असून, नवरात्रोत्सवाच्या पूर्वतयारीत व्यत्यय येत आहे. दरम्यान, २ ऑक्टोबरपर्यंत २० ते ४० मि.मी. पावसाचा अंदाज हवामान विभागाने देतानाच त्यामध्ये १० ते १५ टक्केने वाढ होण्याचा अंदाज दिला आहे. त्यामुळे नवरात्रोत्सवावर पावसाचे सावट असणार आहे.
जिल्ह्यात गेल्या सात-आठ दिवसांपासून जोरदार पाऊस पडत आहे. गेले दोन दिवस तर किनारपट्टी भागालाही जोरदार पावसाने झोडपून काढले. आज सकाळी पावसाने उघडीप दिली होती. दुपारी बारा वाजेपर्यंत अनेक भागांत कडक ऊनही होते. मात्र, त्यानंतर पावसाचे वातावरण तयार होण्यास सुरुवात झाली. वैभववाडी, कणकवली, देवगड, सावंतवाडी, कुडाळसह सर्वच तालुक्यांत पावसाच्या जोरदार सरी पडत आहेत. काही भागांत हळवी भात पीक परिपक्व झाली आहेत. पावसामुळे या पिकांची कापणी रखडली आहे.
हवामान विभागाने २५ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर या कालावधीत प्रतिदिन २० ते ४० मि.मी. पावसाचा अंदाज देतानाच त्यामध्ये १० ते १५ टक्के वाढीचा अंदाज दिला आहे. जिल्ह्यात सोमवारपासून (ता. २२) नवरात्रोत्सवाला प्रारंभ होत असून, २ ऑक्टोबरला विजयादशमीला सांगता होणार आहे. त्यामुळे या संपूर्ण नवरात्रोत्सवावर पावसाचे सावट असणार आहे. जिल्ह्यातील गावागावांतील मंदिरे, नवरात्रोत्सव मंडळांच्या वतीने हा उत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. या उत्सवाच्या निमित्ताने विविध उपक्रम, कार्यक्रम आयोजित केले जातात. पावसाच्या सावटामुळे सर्वच मंडळांमध्ये संभ्रमाची स्थिती आहे.
