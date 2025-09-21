कणकवलीत पंधरा ठिकाणी सार्वजनिक नवरात्रोत्सव
कणकवलीत पंधरा ठिकाणी
सार्वजनिक नवरात्रोत्सव
कणकवली,ता. २१ ः शहरातील आणि तालुक्यातील पंधरा ठिकाणी सार्वजनिक नवरात्रोत्सव साजरा होणार आहे. उद्या (ता. २२) सकाळी विधिवत पूजा करून घटस्थापना आणि दुर्गा मातेची प्रतिष्ठापना करण्यात येणार असून रात्र दांडिया आणि विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे.
कणकवली शहरामध्ये बाजारपेठ मित्र मंडळ, भाजप कार्यालय, शिवसेनेतर्फे अशा विविध पाच सार्वजनिक नवरात्र उत्सवाच्या ठिकाणी मूर्ती प्रतिष्ठापना होणार आहे. तसेच तालुक्यातील दहा ठिकाणी असे एकूण १५ ठिकाणी उत्सव साजरा होणार आहे. याची तयारी पूर्ण झाली असून उद्यापासून देवीचा जागर होणार आहे. तरूणाईला उत्सुकता लागून राहिलेला हा नवरात्रोत्सव मोठ्या दिमाखात साजरा होणार आहे. यासाठी पोलिसांनीही नियोजन केले आहे. ठिकठिकाणी मंडप उभारून रोषणाई करण्यात आली आहे.
