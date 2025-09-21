स्वामी स्वरूपानंद पतसंस्थेची दसरा दिवाळी ठेव योजना सुरू
स्वामी स्वरूपानंद पतसंस्थेची
दसरा दिवाळी ठेव योजना सुरू
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २१ : स्वामी स्वरूपानंद सहकारी पतसंस्थेने दसरा- दिवाळी ठेव योजना जाहीर केली आहे. उद्यापासून (ता. २२) २० ऑक्टोबरपर्यंत ही योजना चालू राहणार आहे. यात गुंतवणूकदारांसाठी आकर्षक व्याजदर दिले आहेत. सणांचा आनंद घेताना गुंतवणूकदारांना गुंतवणुकीची उत्तम संधी आहे, असे प्रतिपादन स्वामी स्वरूपानंद पतसंस्थेचे अध्यक्ष अॅड. दीपक पटवर्धन यांनी केले.
स्वरूपांजली ठेव योजना १२ ते १८ महिने कालावधीसाठी असून सर्वसाधारण व्याजदर ७.७५ टक्के आणि ज्येष्ठ नागरिक व महिलांसाठी व्याजदर ८.०० टक्के आहे. यात एकरकमी ५ लाख रूपये व अधिक ठेवींवर व्याजदर ८.५० टक्के दिला जाणार आहे. सोहम ठेव योजनेत मासिक व्याज योजना १९ ते ३६ महिने कालावधीसाठी असून सर्वसाधारण व्याजदर ८.०० टक्के आणि ज्येष्ठ नागरिक व महिलांसाठी ८.२५ टक्के आहे.
ठेव योजनेत ठेवीदारांच्या स्वागतासाठी स्वरूपानंद पतसंस्थेच्या सर्व १७ शाखा सज्ज झाल्या आहेत. ठेव वृद्धीमास हा केवळ ठेव जमा करणे एवढ्याच उद्देशासाठी नसून सभासद ठेवीदारांशी संवाद साधण्याची ही संधी असते. पतसंस्थेच्या ठेवी आता ४०० कोटीचा टप्पा पार करण्याच्या मार्गावर आहेत. संस्थेच्या ठेवी ३७९ कोटी, २७२ कोटींचा कर्जव्यवहार स्वनिधी ५३ कोटी, वसुली ९९.४२ टक्के आणि गुंतवणुका १६२ कोटी आहेत. ठेववृद्धी मासात संस्थेकडे दहा कोटींच्या नवीन ठेवी जमा होतील, असा विश्वास अॅड. दीपक पटवर्धन यांनी व्यक्त केला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.