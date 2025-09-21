फणसू येथे महिला व बालकांसाठी आरोग्य शिबीर
फणसूः येथील आरोग्य शिबिराच्या उद्घाटनावेळी उपस्थित राज्यमंत्री योगेश कदम, सर्व आरोग्य शिबिराची टीम, ग्रामस्थ व आदी मान्यवर.
महिला व बालकांसाठी
फणसू येथे आरोग्य शिबीर
दापोली, ता. २१ : ‘स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार’ विशेष अभियानांतर्गत प्राथमिक आरोग्य केंद्र, फणसू येथे कै. डॉ. मोहन महादेव गुजर स्मृतीप्रित्यर्थ महिला व बालकांसाठी दशानेमा गुजर युवक संघटना आणि फणसू प्राथमिक आरोग्य केंद्र यांच्यावतीने मोफत आरोग्य शिबिराचे आयोजन केले गेले.
फणसू येथे आयोजित शिबिराचे उद्घाटन राज्यमंत्री योगेश कदम यांच्या हस्ते झाले. त्यांनी महिलांमध्ये आरोग्याविषयी जनजागृती करताना नियमित तपासणी व योग्य आहाराचे महत्त्व स्पष्ट केले.
या वेळी तालुका वैद्यकीय अधिकारी डॉ. अमित वंजारे उपस्थित होते. या शिबिरात महिलांसाठी उच्च रक्तदाब, मधुमेह, कर्करोग, क्षयरोग, अॅनिमिया व सिकल सेल स्क्रिनिंग, गरोदर मातांची तपासणी व समुपदेशन, लसीकरण सेवा, मासिक पाळी स्वच्छतेबाबत मार्गदर्शन, किशोरवयीन मुलींचे समुपदेशन तसेच पूरक व संतुलित आहाराविषयी माहिती देण्यात आली. याशिवाय आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना कार्डची ई-केवायसी नोंदणीही करण्यात आली. या उपक्रमामुळे परिसरातील महिला व बालकांना सर्वसमावेशक आरोग्यसेवा एकाच ठिकाणी मिळाली.
