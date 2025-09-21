मळेवाड येथील ग्रामसभेला ग्रामस्थांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद
मळेवाड, ता. २१ ः मळेवाड कोंडुरे ग्रामपंचायतीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त पंचायतराज अभियानांतर्गत ग्रामसभा आयोजित करण्यात आली होती. याला ग्रामस्थांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद देत उपस्थिती दर्शवली.
ग्रामपंचायत अधिकारी भालचंद्र सावंत यांनी ग्रामपंचायतीचा जमाखर्च व एकूण कामकाजाची माहिती दिली. उपसरपंच हेमंत मराठे यांनी पंचायतराज अभियान तसेच मुख्यमंत्री ग्रामसमृद्धी अभियानाची सविस्तर माहिती दिली. त्यांनी गावातील पूर्ण झालेली विकासकामे तसेच भविष्यात हाती घेतली जाणारी कामे याबद्दलही उपस्थितांना अवगत केले. ग्रामपंचायत तालुक्यातच नव्हे तर जिल्हा व कोकण विभागात आदर्श ठरेल, यासाठी एकजुटीने कार्य करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. ग्रामसभेत ग्रामपंचायतीमार्फत अनुदान तत्वावर शिलाई मशीन मागणी अर्ज केलेल्या लाभार्थ्यांची नावे जाहीर करण्यात आली. तसेच सरकारच्या आदेशानुसार पायवाट, रस्ते, पाणंद यांची भूमी अभिलेख विभागाकडून रीतसर मोजणी करून नकाशात नोंद होणार असल्याची माहिती मळेवाडचे तलाठी अनुज भास्कर यांनी दिली. ‘ॲग्रीस्टॅक’ संदर्भातही मार्गदर्शन करण्यात आले. ग्रामसभेत पिक पाहणी नोंदीबाबत ग्रामस्थांनी नाराजी व्यक्त केली. यावेळी ग्रामपंचायत पाणी कर्मचारी, सफाई कामगार, गावातील सर्पमित्र, प्रगत उद्योजक, स्वच्छता दूत आणि प्रगत शेतकरी यांचा सत्कार करण्यात आला. सभेला सरपंच सौ. मिलन पार्सेकर, सदस्य अमोल नाईक, अर्जुन मुळीक, स्नेहल मुळीक, कविता शेगडे, महेश शिरसाठ, मधुकर जाधव, गिरिजा मुळीक, रोजगार सेवक अमित नाईक, पोलिसपाटील दिगंबर मसुरकर व बंटी मुळीक, आदिशक्ती अभियान अध्यक्षा ज्योती शिरसाठ, तंटामुक्ती अध्यक्ष दर्शना शिरसाट आदी उपस्थित होते.
