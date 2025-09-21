सावंतवाडीत रविवारी चित्रकला स्पर्धा
भाजपचे आयोजन; पंतप्रधान मोदींच्या वाढदिनानिमित्त उपक्रम
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. २१ ः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ७५ व्या वाढदिवसाचे औचित्य साधून भाजप सावंतवाडी विधानसभा यांच्या वतीने जिल्हास्तरीय चित्रकला स्पर्धा रविवारी (ता. २८) आयोजित केली आहे. सावंतवाडी शहरातील राणी पार्वतीदेवी हायस्कूल व ज्युनिअर कॉलेज कॉलेज येथे स्पर्धा होणार आहे. याबाबतची माहिती ॲड. परिमल नाईक यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
स्पर्धेसाठी ‘आत्मनिर्भर भारत’, ‘विकसित भारत’ व ‘डिजिटल इंडिया’ असे विषय आहेत. स्पर्धेची वेळ सकाळी १० ते १२ पर्यंत असेल. प्रत्येक स्पर्धकाला ड्रॉईंग पेपर पुरविण्यात येईल. रंगाचे माध्यम वॉटर कलर, पोस्टर कलर, एक्रेलिक कलर, क्रेयॉन्स कलर आदी असून चित्रासाठी लागणारे सर्व साहित्य स्पर्धकांनी स्वतः आणावे. स्पर्धेत सहभागासाठी नावनोंदणी २६ सप्टेंबरपर्यंत करावी. ही स्पर्धा तीन गटांत होणार असून यात प्रथम गट पहिली ते पाचवी (रंगभरण स्पर्धा), व्दितीय गट सहावी ते दहावी व नतृतीय गट एकरावी ते खुला गट असे आहेत. स्पर्धेसाठी अनुक्रमे बक्षिसे अशी ः पहिला गट-प्रथम २ हजार, द्वितीय १ हजार, तृतीय १ हजार, उत्तेजनार्थ दोन बक्षिसे ५०० रुपये. द्वितीय गट-३ हजार, २ हजार ५००, २ हजार, उत्तेजनार्थ दोन बक्षिसे १ हजार रुपये. तृतीय गट-५ हजार, ४ हजार, ३ हजार रुपये, उत्तेजनार्थ दोन बक्षिसे १५०० रुपये. सहभागींना प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. नाव नोंदणीसाठी भाजप कार्यालय, दशरथ मांजरेकर, योगेश गावीत, सावंतवाडी शहर मंडल अध्यक्ष सुधीर आडिवरेकर, आंबोली मंडल अध्यक्ष संतोष राऊळ, बांदा मंडल अध्यक्ष स्वागत नाटेकर, वेंगुर्ले मंडल अध्यक्ष विष्णू परब, दोडामार्ग मंडल अध्यक्ष दीपक गवस, जिल्हा कार्यकारिणी सदस्य ॲड. परिमल नाईक, प्रसाद अरविंदेकर, उमेश पेडणेकर, शहर मंडल सरचिटणीस ॲड. संजू शिरोडकर यांच्याशी संपर्क साधावा. भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या वाढदिनानिमित्त केक कापून अभीष्टचिंतन करण्यात आले. जिल्हा सरचिटणीस महेश सारंग, जिल्हा बँक संचालक रवी मडगावकर, सुधीर आडिवरेकर, संतोष राऊळ, स्वागत नाटेकर, माजी अध्यक्ष अजय गोंदावळे, ॲड. संजू शिरोडकर, दिलीप भालेकर, बंटी जामदार, उल्हास परब, मिसबा शेख, सविता टोपले आदी उपस्थित होते.
