तळवणे माऊली मंडळातर्फे
आजपासून नवरात्रोत्सव
आरोंदा, ता. २१ ः तळवणे येथील श्री देवी माऊली नवरात्रोत्सव मंडळातर्फे विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहे. उद्या (ता. २२) श्री देवी माऊलीचे विधीवत पूजन व घटस्थापना करण्यात येणार आहे. या निमित्ताने रात्री ८ वाजता जिल्हास्तरीय भजन स्पर्धेचे आयोजन केले आहे.
मंगळवारी (ता. २३) रात्री ९ वाजता जय हनुमान दशावतार नाट्यमंडळ आरोस यांचा नाट्यप्रयोग, २४ ला सायंकाळी ६ वाजता हळदी-कुंकू कार्यक्रम, रात्री ८ वाजता श्री सातेरी भूमिका महादेव, कासारवर्णे पेडणे गोवा यांचे समई नृत्य, रात्री ९ वाजता तालुकास्तरीय फुगडी ग्रुपची जुगलबंदी, श्री देव भैरव जोगेश्वरी फुगडी मंडळ कुडाळ, श्री गवळदेव फुगडी मंडळ बोर्डवे सुंदरवाडी यांचा कार्यक्रम, २५ ला रात्री ९ वाजता वालावलकर दशावतार नाट्यमंडळ वालावल यांचा नाट्यप्रयोग, २६ ला रात्री ८ वाजता तालुकास्तरीय दांडिया नृत्य, २७ ला रात्री ९ वाजता वावळेश्वर दशावतार नाट्यमंडळ तेंडोली यांचा नाट्यप्रयोग, २८ ला रात्री ९ वाजता डबलबारी भजनाचा जंगी सामना रिया मेस्त्री (स्वामी समर्थ नवतरुणी भजन मंडळ, लोरे कणकवली) व साची मुळम (श्री गजानन प्रासादिक भजन मंडळ हुर्शी, देवगड) यांच्यात रंगणार आहे. तसेच २९ ला सायंकाळी ४ वाजता गाव मर्यादित रांगोळी स्पर्धा, रात्री ८ वाजता रामकृष्ण हरी संगीत संस्कार गुरुकुल तेंडोली यांचा ‘स्वरसंध्या’ हा कार्यक्रम, ३० ला सकाळी ८ वाजता शारदोत्सव (तळवणे शाळा क्र.१), सरस्वती पूजन व सांस्कृतिक कार्यक्रम, १ ऑक्टोबरला रात्री ८ वाजता भजने, २ ला सकाळी ९ वाजता सत्यनारायण महापूजा, दुपारी आरती, तीर्थप्रसाद, महाप्रसाद, रात्री ८ वाजता वारकरी भजन, १० वाजता श्री देवी भूमिका दशावतार लोककला नाट्यमंडळ मळगाव यांचा नाट्यप्रयोग होणार आहे. दररोज सायंकाळी ७ वाजता सामुदायिक आरती होणार आहे.
