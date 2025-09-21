निवडणूक उपजिल्हाधिकारी शेवाळेंची झाराप शाळेस भेट
निवडणूक उपजिल्हाधिकारी
शेवाळेंची झाराप शाळेस भेट
सावंतवाडी, ता. २१ ः सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे निवडणूक उपजिल्हाधिकारी बालाजी शेवाळे यांनी प्रेरणा दिनाच्या निमित्ताने जिल्हा परिषद पूर्ण प्राथमिक शाळा झाराप कामळेवीर (ता. कुडाळ) येथे भेट देऊन शाळेच्या भौतिक सुविधा तसेच विद्यार्थी गुणवत्तेचा आढावा घेतला.
शाळेच्या उल्लेखनीय बाबींचे तसेच विविध उपक्रमांचे कौतुक करून समस्या जाणून घेतल्या. प्रत्येक वर्गात जाऊन मुलांशी हितगूज साधून गुणवत्तेची चाचणी केली. यावेळी त्यांनी ‘शाळा तिथे दाखला’ या उपक्रमांतर्गत शंभर टक्के विद्यार्थ्यांना दाखला मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करावा, असे आवाहन केले. नायब तहसीलदार (निवडणूक शाखा) राहुल निगरे, मंडळ अधिकारी (झाराप) उत्तरा जांभवडेकर, ग्राम महसूल अधिकारी (झाराप) सुषमा गायकवाड, ग्राम महसूल सहाय्यक पौर्णिमा कुडाळकर उपस्थित होत्या. उपस्थित सर्वांचे शाळेचे मुख्याध्यापक कदम यांनी गुलाब पुष्प देऊन स्वागत केले. यावेळी शाळेच्या पदवीधर शिक्षिका निरवडेकर, श्री. साळगावकर, श्री. गोठोस्कर, श्रीमती राऊळ उपस्थित होत्या.
