''लिंगेश्वर पावणादेवी''ला प्रदेशाध्यक्ष चषक
तुळसमधील भजन स्पर्धा; राज्यातील नामवंत मंडळांचा सहभाग
सकाळ वृत्तसेवा
वेंगुर्ले, ता.२१ ः भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या वाढदिवसानिमित्त तुळस येथे आयोजित राज्यस्तरीय संगीत निमंत्रित भजन स्पर्धेत श्री लिंगेश्वर पावणादेवी प्रासादिक भजन मंडळ विरार मुंबई (बुवा योगेश मेस्त्री) हे ‘प्रदेशाध्यक्ष चषक २०२५’चे मानकरी ठरले. त्यांना मान्यवरांच्या हस्ते रोख २१ हजार रुपये व प्रदेशाध्यक्ष चषक देऊन सन्मानित करण्यात आले.
या स्पर्धेत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासह रत्नागिरी, रायगड, पालघर, ठाणे, डोंबिवली येथील नामवंत भजन मंडळांनी सहभाग घेतला. स्पर्धेत ओम नादब्राह्म भजन मंडळ सहाण अलिबाग-रायगड (बुवा-चेतन पाटील) यांनी द्वितीय, महापुरुष प्रासादिक भजन मंडळ पिंगुळी कुडाळ (प्रसाद आमडोस्कर) यांनी तृतीय क्रमांक पटकावला. चिंतामणी प्रासादिक भजन मंडळ सुरंगपाणी व तळेकरवाडी वायंगणी वेंगुर्ले (अनिकेत भगत) यांना उत्तेजनार्थ प्रथम, विष्णुस्मृती भजन सेवा संघ डोंबिवली (नागेश सावंत) यांना उत्तेजनार्थ द्वितीय तर दत्ताकृपा प्रासादिक भजन मंडळ वैभववाडी (विराज तांबे) यांना उत्तेजनार्थ तृतीय क्रमांक देऊन गौरविण्यात आले. सर्वोत्कृष्ट गायक योगेश मेस्त्री (लिंगेश्वर पावणादेवी, विरार मुंबई), पखवाज वादक प्रथमेश राणे (महापुरुष प्रासादिक भजन मंडळ पिंगुळी), तबला वादक अमन सातर्डेकर (महापुरुष प्रासादिक भजन मंडळ पिंगुळी), उत्कृष्ट कोरस श्री कोटेश्वर प्रासादिक भजन मंडळ हरकुळ बुद्रुक कणकवली, झांजवादक आर्यन आईर (चिंतामणी प्रासादिक भजन मंडळ वायंगणी), शिस्तबद्ध संघ-विष्णुस्मृती भजन सेवा संघ डोंबिवली, हार्मोनियम वादक म्हणून राजेश नाईक (स्वरधारा भजन मंडळ तांबोळी), उत्कृष्ट गजर लिंगेश्वर पावणादेवी (विरार), उत्कृष्ट गौळण श्री बाप्पादेव प्रासादिक भजन मंडळ (पेझारी अलिबाग), उत्कृष्ट तबला-पखवाज जुगलबंदी विराज म्हात्रे व पार्थ म्हात्रे (ओम नादब्राह्म सहाण अलिबाग) यांना पारितोषिके देऊन गौरविण्यात आले. व्यासपीठावर उद्योजक सुधीर झांटये, पेंडूर सरपंच संतोष गावडे, राष्ट्रवादी तालुकाध्यक्ष संदीप पेडणेकर, संगीततज्ज्ञ जया गोरे, वैभव होडावडेकर, बाबा राऊळ, पोलिसपाटील सागर सावंत, दीपेश परब, शेखर तुळसकर, पिंट्या राऊळ, परीक्षक दीप्तेश मेस्त्री, मनीष तांबोस्कर, माजी सरपंच विजय रेडकर, संजय केणी, अजय नाईक, बंड्या होडावडेकर आदी उपस्थित होते. बक्षीस वितरणाचे सूत्रसंचालन प्रा. वैभव खानोलकर यांनी केले.
