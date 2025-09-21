रोणापाल माऊली मंदिरात आजपासून नवरात्रोत्सव
रोणापाल माऊली मंदिरात
आजपासून नवरात्रोत्सव
बांदा, ता. २१ ः रोणापाल श्री देवी माऊली सांस्कृतिक उत्सव मंडळाच्या वतीने २२ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर या कालावधीत नवरात्रोत्सव साजरा करण्यात येणार आहे. यानिमित्त विविध धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहे. उद्या (ता. २२) सकाळी ९ वाजता स्थानिक भजने, २३ ला रात्री ८ वाजता ‘आठवणीतील दशावतार’ नाट्यप्रयोग, २४ ला श्री देवी माऊली दशावतार नाट्यमंडळ इन्सुली यांचा नाट्यप्रयोग, २५ ला निमंत्रित भजने, २६ ला सकाळी १० वाजता सत्यनारायण महापूजा, रात्री ८ वाजता जय हनुमान दशावतार नाट्यमंडळ आरोस यांचा नाट्यप्रयोग, २७ ला ओमकार डान्स अकॅडमी ऑर्केस्ट्रा सावंतवाडी, २८ ला स्वामी दयासागर छात्रालय रोणापाल यांचा कार्यक्रम, २९ ला मोरेश्वर पारंपरिक दशावतार नाट्यमंडळ मोरे यांचे नाटक, ३० ला फुगडी व दांडिया, १ ऑक्टोबरला ‘खेळ पैठणीचा, श्रीमान श्रीमतीचा’ कार्यक्रम, २ ला दुपारी २ वाजता पावणी, देवलग्न व दसरोत्सव कार्यक्रमाने उत्सवाची सांगता होणार आहे. दररोज दुपारी १२ वाजता आरती व महाप्रसाद होईल.
वायंगणी मठामध्ये
शुक्रवारी ललितोत्सव
आचरा,ता.२१ ः श्री स्वामी समर्थ मठ वायंगणी येथे ललित पंचमी उत्सवानिमित्त शुक्रवारी (ता. २६) श्री स्वामी समर्थ यांचा आदिशक्ती आदिमाया स्वरुपातील दर्शन सोहळा होणार आहे. यानिमित्त पहाटे ५ वाजता मंगल स्नान, सकाळी ७ वाजता नित्य आरती, ९ वाजता श्रींवर महिलांसाठी कुमकुम अभिषेक व तीर्थप्रसाद, दुपारी महाआरती, महाप्रसाद, रात्री ८ वाजता स्थानिकांची भजने आदी कार्यक्रम होणार आहेत. भाविकांनी या सोहळ्याचा लाभ घेण्याचे आवाहन श्री स्वामी समर्थ सेवा मंडळ वायंगणी यांच्याकडून करण्यात आले आहे.
