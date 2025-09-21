मालवणात २६ पासून पर्यटन सप्ताह
सिंधुदुर्ग महाविद्यालयातर्फे आयोजन; विविध उपक्रमांचा असणार समावेश
सकाळ वृत्तसेवा
मालवण, ता. २० ः जागतिक पर्यटन दिनाचे औचित्य साधून ‘किल्ले गौरवशाली भूतकाळ’ या संकल्पनेवर आधारित येथील सिंधुदुर्ग महाविद्यालयाच्या अंतर्गत गुणवत्ता हमी कक्ष, किल्ले प्रेरणोत्सव समिती आणि युवा टुरिझम क्लब यांच्या संयुक्त विद्यमाने २६ सप्टेंबर ते ३ ऑक्टोबर या कालावधीत पर्यटन सप्ताहाचे आयोजन करण्यात आले आहे. यात २७ ला टुरिझम ३६०° : वारसा, संस्कृती, तंत्रज्ञान आणि शाश्वततेचा जागतिक प्रभावासाठी संगम या विषयावर राष्ट्रीय परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले आहे, अशी माहिती कृ. सी. देसाई शिक्षण मंडळाचे कार्याध्यक्ष साईनाथ चव्हाण यांनी येथे पत्रकार परिषदेत दिली.
येथील कृ. सी. देसाई शिक्षण मंडळ संचलित स. का. पाटील सिंधुदुर्ग कला, वाणिज्य आणि देशभक्त शंकरराव गवाणकर विज्ञान महाविद्यालय येथे पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी प्राचार्य डॉ. शिवराम ठाकूर, समीर गवाणकर, लक्ष्मीकांत खोबरेकर, गुरु राणे, बाबा मोंडकर, प्रा. डॉ. सुमेधा नाईक, दर्शन वेंगुर्लेकर आदी उपस्थित होते. प्रथम पर्यटन जिल्हा म्हणून जाहीर झाल्यापासून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये पर्यटन व्यवसाय उत्तमरीत्या आकाराला आला आहे. उद्योग आणि शिक्षण संस्था यांचा मेळ साधून जिल्ह्यातील पर्यटन उद्योग वाढीस लागावा. त्यामध्ये धोरणात्मक योगदान देता यावे. विद्यार्थ्यांचा सहभाग वाढावा. त्यांना रोजगार संधी उपलब्ध व्हाव्यात तसेच विद्यार्थी आणि समाजामध्ये शाश्वत व जबाबदार पर्यटन व्यवसाय विषयी जागृती निर्माण व्हावी, याबाबत अधिकाधिक संवाद वाढीस लागावा या उद्देशाने जागतिक पर्यटन दिनाचे औचित्य साधून पर्यटन सप्ताहाचे आयोजन करण्यात आले आहे.
सहभागी होण्याचे आवाहन
पर्यटन सप्ताहाचा आणि राष्ट्रीय परिसंवादाचा उद्घाटन सोहळा २६ ला सकाळी १० वाजता महाविद्यालयाच्या नरहरी झांटये सभागृहात होणार आहे. या सोहळ्यास राजस्थान विद्यापीठातील प्राध्यापिका आणि प्रसिद्ध गायिका डॉ. अंशू वर्मा, जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे, तहसीलदार वर्षा झालटे आदी उपस्थित राहणार आहेत. या पर्यटन सप्ताहात विविध विविध उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. यात चर्चासत्र, स्वच्छता मोहीम, ऑनलाईन प्रश्नमंजुषा स्पर्धा यासह अन्य उपक्रमांचा समावेश आहे. या कार्यक्रमात पर्यटन व्यावसायिकांनी, नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन श्री. चव्हाण यांनी केले आहे.
