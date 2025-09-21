खारेपाटण हायस्कूलमध्ये लाचखोरी विरोधात जागृती
खारेपाटण हायस्कूलमध्ये
लाचखोरी विरोधात जागृती
तळेरे : समाजामध्ये वाढणाऱ्या लाचखोरीच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग सिंधुदुर्गतर्फे विद्यार्थ्यांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी विशेष मार्गदर्शन वर्गाचे आयोजन नुकतेच खारेपाटण हायस्कूल येथे करण्यात आले. यावेळी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे पोलिस उपअधीक्षक विजय पांचाळ, पोलिस निरीक्षक दीपक माळी यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले. आजचे विद्यार्थी हे उद्याच्या देशाचे जागरूक नागरिक आहेत. त्यामुळे लाचलुचपत विभागामार्फत जनजागृती करण्याच्या हेतूने या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले असल्याचे यावेळी श्री. माळी यांनी सांगितले. या कार्यक्रमासाठी उपस्थित असलेले श्री. पांचाळ व माळी यांच्यासह सर्व मान्यवरांचा प्रशालेच्या वतीने प्रा. संजय सानप यांनी पुष्पगुच्छ देऊन सत्कार केला. व्यासपीठावर प्रशालेचे पर्यवेक्षक संतोष राऊत, शिक्षक उपस्थित होते.
निगुडेत आजपासून सांस्कृतिक कार्यक्रम
बांदा ः निगुडेचे ग्रामदैवत श्री देवी माऊली मंदिरात नवरात्रोत्सवानिमित्त दहा दिवस सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहे. उद्या (ता. २२) देवीची विधिवत पूजा व घटस्थापना, दुपारी १ वाजता महाप्रसाद, महाआरती व रात्री स्थानिक ग्रामस्थांची भजने, २३ ला स्वामी माऊली दशावतार नाट्य मंडळ डोंगरपाल यांचा नाट्यप्रयोग, २४ ला रात्री ८ वाजता नामांकित फुगडी, ९ वाजता बुवा सत्यनारायण कळंगुटकर यांचे भजन, २५ ला रात्री ९ वाजता बाबी कलिंगण कलेश्वर दशावतार नाट्य मंडळ नेरुर यांचा नाट्यप्रयोग, २६ ला रात्री ९ वाजता महिलांचे सांस्कृतिक कार्यक्रम, २७ ला रात्री ८ वाजता महिलांची महाआरती, २८ ला रात्री ९ वाजता श्री विघ्नहर्ता रामेश्वर दशावतार नाट्यमंडळ निगुडे यांचे नाटक, २९ ला रात्री ९ वाजता श्री सिद्धेश्वर पारंपरिक दशावतार नाट्य मंडळ, दोडामार्ग यांचे नाटक, ३० ला ग्रामस्थांचे सांस्कृतिक कार्यक्रम, १ ऑक्टोबरला रात्री ८ वाजता दांडिया नवरात्री खास आकर्षण म्हापसा-गोवा असे विविध कार्यक्रम होणार आहेत. तसेच रोज दुपारी महाप्रसाद होणार असून २ ऑक्टोबरला देवतांचा विवाह सोहळा, ओटी भरणे व सायंकाळी देव पाहुणचार असे कार्यक्रम होणार आहेत.
