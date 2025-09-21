शीळ-गोठणे-दोनिवडे-चिखलगाव रस्त्याची चाळण
राजापूरः सार्वजनिक बांधकाम उपविभागाचे उप अभियंता प्रमोद कांबळे यांना निवेदन देताना समीर जैतापकर आणि रिक्षा व्यवसायिक.
शीळ-गोठणे-दोनिवडे-चिखलगाव रस्त्याची चाळण
वाहनचालकांना त्रास ; रिक्षा व्यवसायिकांचे बांधकाम विभागाला निवेदन
सकाळ वृत्तसेवा
राजापूर, ता. २१ : अतिवृष्टीमुळे जागोजागी मोठ्याप्रमाणात पडलेल्या खड्ड्यांमुळे शीळ-गोठणे दोनिवडे-चिखलगाव रस्त्याची चाळण झाली आहे. या खड्ड्यातून वाहने चालविणे तारेवरची कसरत करण्यासारखेच आहे. या गोंधळात अपघातची शक्यता आहे. वाहनांची सतत वर्दळ सुरू असल्याने या खड्ड्येमय रस्त्याने सातत्याने प्रवास केल्यामुळे वाहनचालकांसह प्रवाशांचे कंरबडे मोडले आहे. काहींना मणक्यांचे आजार होण्याचीही भिती आहे. हे खड्डे तातडीने बुजवावेत, अशी मागणी एका निवेदनाद्वारे रिक्षा व्यवसायिकांसह ग्रामस्थांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे केली आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपअभियंता प्रमोद कांबळे यांना निवेदन देताना रिक्षा संघटनेचे समीर जैतापकर, योगेश बाईत, सिताराम भोवड, प्रकाश बाईत, श्री. सुर्वे, सर्जीत बलबले, प्रसन्न सुर्वे, शिळचे माजी सरपंच नामदेव नागरेकर, संतोष मोंडे आदी उपस्थित होते.
शहराजवळील शीळ, गोठणे-दोनिवडे, चिखलगाव, आंगले, फुपेरे आदी गावातील ग्रामस्थांना विविध कामानिमित्ताने राजापूर शहरात नियमित ये-जा करावी लागते. त्यासाठी शिळ-गोठणेदोनिवडे-चिखलगाव या रस्त्याचा प्रामुख्याने उपयोग केला जातो. त्याचवेळी, पाचल येथून सौंदळमार्गे राजापूरात येण्यासाठी आणि राजापूरतून शीळमार्गे पाचल येथे जाण्यासाठी हा जवळचा मार्ग असल्याने आठवडा बाजारामध्ये येणारे व्यापारी आणि अन्य वाहन चालक या रस्त्याला प्रवासासाठी प्राधान्य देतात. या रस्त्यावर वाहनांची नेहमीच वर्दळ असते. मात्र, सद्यःस्थितीत या रस्त्याची दूरवस्था झाली आहे. रस्त्यामध्ये ठिकठिकाणी मोठे खड्डे पडलेले आहेत. त्यामुळे रस्त्याने वाहने चालविणे जिकरीचे झाले आहे.
या रस्त्यावरील खड्डे जांभ्या दगडाने भरण्यात आले होते. मात्र ती तात्पुरती मलमपट्टी झाली. तसेच रस्त्याच्या दुतर्फा असलेली झाडीही यावर्षी तोडण्यात आली नाही. खड्ड्यांमुळे प्रवासी मणक्याच्या आजारानी त्रस्त झालेले आहेत. वाहनचालकांना आर्थिक भुर्दंडही सहन करावा लागत आहे. रस्त्याची झालेली दूरवस्था लक्षात घेऊन योग्य त्या उपाययोजना करा, अन्यथा आंदोलन केले जाईल, असा इशारा ग्रामस्थांनी दिला आहे.
