रत्नागिरी जिल्हा साहित्य संमेलन
रत्नागिरी जिल्हा साहित्य संमेलन
२२ नोव्हेंबरला हेगशेट्ये महाविद्यालयात
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २१ ः महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्यावतीने राज्यभरात जिल्हा साहित्य संमेलन आयोजित करण्यात येणार आहे. रत्नागिरी जिल्हा साहित्य संमेलनाचे आयोजन नवनिर्माण शिक्षणसंस्था करणार आहे. कोमसाप आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील साहित्यप्रेमी यांच्या सहकार्यातून हे संमेलन २२ नोव्हेंबर रोजी हेगशेट्ये महाविद्यालयात होणार आहे.
साहित्य संमेलनाची रूपरेषा ठरविण्यासाठी नुकतीच राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाचे उपाध्यक्ष डॉ. प्रदीप ढवळ यांच्या उपस्थितीत रत्नागिरी शासकीय विश्रामगृहात बैठक पार पडली. या बैठकीत डॉ. ढवळ यांनी हे संमेलन युवक केंद्रीत बनवून युवकांना जास्तीत जास्त सहभागी करून घ्यावे व हे साहित्य संमेलन राज्यातील एक मॉडेल बनवावे असे आवाहन त्यांनी केले. नवनिर्माण शिक्षण संस्थेचे चेअरमन अभिजीत हेगशेट्ये, प्रा. सुहास बारटक्के, कोमसापचे केंद्रीय सचिव माधव अंकलके, संजय वैशंपायन, प्रा. संदीप कांबळे, युयुत्सु आर्ते यांच्यासह कोमसापचे पदाधिकारी व रत्नागिरी जिल्ह्यातील साहित्यिक उपस्थित होते. हे साहित्य संमेलन कसे असावे, याचे मार्गदर्शन डॉ. प्रदीप ढवळ यांनी केले. एकदिवसीय संमेलन युवावर्गाला जोडून घ्यावे, त्यांच्यासाठी विविध स्पर्धा, काव्यवाचन, परिसंवादाचे आयोजन करावे, अशा सूचना त्यांनी दिल्या. जिल्ह्यातील साहित्यिकांसाठी परिसंवाद, काव्यवाचन यांवरही त्यांनी मार्गदर्शन केले. या बैठकीमध्ये अनेक मान्यवरांनी आपले विचार व्यक्त करताना हे साहित्य संमेलन यशस्वी करण्याचा निर्धार सर्वांनी केला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.