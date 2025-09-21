रत्नागिरी ः मिऱ्या समुद्रकिनारा झाला चकाचक
रत्नागिरी ः आंतरराष्ट्रीय समुद्रकिनारा स्वच्छता दिनात सहभागी झालेल्या संस्थांचे पदाधिकारी व विद्यार्थी.
मिऱ्या समुद्रकिनारा झाला चकाचक
विविध संस्थांकडून स्वच्छता; जलजीविका संस्थेकडून साहित्य
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २१ : येथील शिवाजी हायस्कूल, मत्स्य अभियांत्रिकी तंत्रनिकेतन-शिरगाव, सागरी जीवशास्त्रीय संशोधन केंद्र-झाडगाव, जलजीविका संस्था-पुणे, सागरी सीमा मंच-मिऱ्या आणि स्टुडंट्स फॉर डेव्हलपमेंट रत्नागिरी या सर्व संस्थांनी संयुक्तपणे मिऱ्या बीच येथे आंतरराष्ट्रीय समुद्रकिनारा स्वच्छता दिनानिमित्त स्वच्छता मोहीम राबवली.
मत्स्य अभियांत्रिकी तंत्रनिकेतनचे प्राचार्य डॉ. केतन चौधरी यांनी उपस्थितांना आंतरराष्ट्रीय समुद्रकिनारा स्वच्छता दिनाचे महत्त्व समजावून सांगितले व स्वच्छतेची शपथ दिली. त्यानंतर समुद्रकिनारा स्वच्छतेची आवश्यकता या विषयावर मार्गदर्शन करून कार्यक्रमास सुरुवात झाली. या मोहिमेत समुद्रकिनाऱ्यावर मोठ्या प्रमाणावर प्लास्टिक व घरगुती टाकाऊ वस्तू गोळा करण्यात आल्या व त्याची योग्य विल्हेवाट लावण्यात आली. यावेळी सागरी सीमा मंचाचे स्वप्निल सावंत, संजीव लिमये, रंजन आगाशे; सागरी जीवशास्त्रीय संशोधन केंद्राचे संशोधन अधिकारी डॉ. आसीफ पागरकर, अभिरक्षक डॉ. हरीश धम्मगये, नरेंद्र चौगुले, वर्षा सदावर्ते, अर्चना सावंत, जाई साळवी, रमेश सावर्डेकर; मत्स्य अभियांत्रिकी तंत्रनिकेतनचे प्राध्यापक निलेश मिराजकर, रोहित बुरटे, सुशील कांबळे, मयुरी डोंगरे तसेच सर्व कर्मचारी व विद्यार्थी उपस्थित होते.
शिवाजी हायस्कूलचे ५७ विद्यार्थी व शिक्षकांनीही या कार्यक्रमात सहभाग घेतला. जलजीविका संस्था, पुणे यांचे चिन्मय दामले व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी विद्यार्थ्यांना हातमोजे व पिण्याचे पाणी पुरविले तसेच सक्रिय सहभाग नोंदविला. संयुक्त संस्थांनी एकत्रितपणे बीच वर्षभर स्वच्छ ठेवण्यासाठी नियोजन करण्याचे ठरविले आहे. ग्रामस्थ आणि मिरकरवाडा येथील मच्छीमारांनीही या मोहिमेत उत्स्फूर्त सहभाग घेतला.
