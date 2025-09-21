‘देवगड फिशरमेन्स’ला ६ लाख ४७ हजार नफा
‘देवगड फिशरमेन्स’ला
६ लाख ४७ हजार नफा
सकाळ वृत्तसेवा
देवगड, ता. १९ ः येथील देवगड फिशरमेन्स को-ऑप. सोसायटीची ७५ वी अमृत महोत्सवी वार्षिक सर्वसाधारण सभा येथील शेठ म. ग. हायस्कूलच्या गुरुदक्षिणा प्रेक्षागृहात उत्साहात झाली. यंदा संस्थेला सुमारे ६ लाख ४७ हजार १८८ रुपये इतका नफा झाल्याबद्दल सभासदांनी व्यवस्थापक मंडळाचे अभिनंदन केले.
संस्थेचे अध्यक्ष द्विजकांत कोयंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही सभा झाली. संस्थेने प्रसिद्धीस दिलेल्या माहितीनुसार, सुमारे २०१४ नंतर संचालक मंडळाने अथक परिश्रम करून सुमारे ९० लाखांचा मागील तोटा भरून काढत तरतुदी वजाकरिता मागील आर्थिक वर्षात सुमारे ६ लाख ४७ हजार १८८ रुपये ८० पैसे इतकी संस्था नफ्यात आणल्याबद्दल सभासदांनी व्यवस्थापक मंडळाचे अभिनंदन केले. संस्थेचे सचिव उमेश कदम यांनी मागील सभेचे इतिवृत्त व ठरावांच्या पूर्ततेसंदर्भातील वाचन केले. अध्यक्ष कोयंडे यांनी संस्थेच्या पुढील वर्षांची वाटचाल आणि धोरणांबाबत संबोधित केले. उपस्थित सभासदांतर्फे दत्ताराम कोयंडे, संजय बांदेकर, देवदत्त कोयंडे, सचिन खडपे यांनी आवश्यक सूचना मांडल्या. उपस्थित सभासदांनी लेखापरीक्षक नेमणे, रिबेट ठरविणे, मासळी कमिशन ठरवणे यासदंर्भात आवश्यक पर्याय सुचविले. यावेळी संस्थेमार्फत जास्त मासळी विक्री करणाऱ्या सभासदांना भेटवस्तू देऊन गौरविण्यात आले. आऊटबोर्ड धारकांना अनुदानित पेट्रोल मिळण्यासाठी शासन स्तरावर पाठपुरावा सुरू ठेवला आहे, असे अध्यक्षांनी सांगितले. संस्थेचे सचिव कदम यांनी आभार मानले.
