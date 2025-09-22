नडगिवे इंग्लिश स्कूलची तलवारबाजी स्पर्धेत बाजी
93034
नडगिवे इंग्लिश स्कूलची
तलवारबाजी स्पर्धेत बाजी
सकाळ वृत्तसेवा
तळेरे, ता. २० ः क्रीडा व युवक सेवा संचलनालय महाराष्ट्र राज्य, जिल्हा क्रीडा परिषद सिंधुदुर्ग, जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय सिंधुदुर्ग आणि विद्यामंदिर हायस्कूल कणकवलीच्या संयुक्त विद्यमाने कणकवली येथील एच.पी.सी.एल. सभागृहात जिल्हास्तरीय शालेय तलवारबाजी (फेन्सिंग) स्पर्धा पार पडली. या स्पर्धेत आदर्श एज्युकेशन सोसायटी संचलित नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल, नडगिवेच्या विद्यार्थ्यांनी वर्चस्व गाजवले असून, अनेक खेळाडूंची कोल्हापूर येथे होणाऱ्या विभागीय स्पर्धेसाठी निवड झाली आहे.
१४ वर्षे मुलांच्या गटात फॉईल प्रकारात झयान काझी (प्रथम) व अयान काझी (द्वितीय), इपी प्रकारात अवधूत शिंदे व प्रतीक जाधव (तृतीय), तर सेबर प्रकारात साहिल अडुळकर (प्रथम) व भार्गव गुळेकर (द्वितीय) यशस्वी ठरले. मुलींच्या गटात फॉईल प्रकारात शुभ्रा चिके (प्रथम) व रुद्रा कर्ले (तृतीय), इपी प्रकारात जिया तळगावकर (प्रथम) व कांचन अडुळकर (तृतीय), तसेच सेबर प्रकारात देविका माळकर (प्रथम) व आराध्या पाटणकर (द्वितीय) यांनी यश मिळवले. १७ वर्षे मुलांच्या गटात फॉईल प्रकारात अरफात चौगुले (प्रथम) व तरेश तूरळकर (द्वितीय), इपी प्रकारात प्रथमेश अडुळकर (प्रथम) व उझेर मुकादम (तृतीय), सेबर प्रकारात मोहम्मद सारंग (प्रथम) व प्रदयुम्ण स्वामी (तृतीय) यांनी बाजी मारली. मुलींच्या गटात फॉईल प्रकारात नाबिहा काझी (प्रथम), इपी प्रकारात माही दयानी (तृतीय), तसेच सेबर प्रकारात मदिहा सातकूट व अलमास मुकादम (तृतीय) ठरल्या. या यशस्वी विद्यार्थ्यांना क्रीडा शिक्षक एकनाथ धनवटे व प्रथमेश मन्यार यांचे मार्गदर्शन लाभले. सर्व विजेत्यांचे आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचे अध्यक्ष मनोज गुळेकर, कार्याध्यक्ष रघुवीर राणे, सेक्रेटरी मोहन कावळे, सहसचिव राजेंद्र ब्रह्मदंडे, खजिनदार परवेज पटेल तसेच मुख्याध्यापिका सौ. निलम डांगे आदींनी अभिनंदन केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.