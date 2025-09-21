रत्नागिरीत आजपासून दुर्गादौड
श्री शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थानतर्फे
आजपासून रत्नागिरीत दुर्गामाता दौड
रत्नागिरी, ता. २१ : रत्नागिरीत नवरात्रोत्सवाचे औचित्य साधून श्री शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थानतर्फे श्री दुर्गामाता दौडचे आयोजित करण्यात आली आहे. सोमवारी घटस्थापना (ता. २२) ते विजयादशमीपर्यंत (ता. २ ऑक्टोबर) दररोज सकाळी पहाटे ५.४५ वा. ही दौड पार पडणार आहे.
या दौडीची सुरवात मारुती मंदिरापासून होणार असून शहरातील विविध भागांमध्ये दौड काढून पुन्हा मारुती मंदिर येथे समारोप केला जाणार आहे. उद्या सकाळी व्याघ्रेश्वरी अंबा माता मंदिर, २३ ला महापुरुष मित्र मंडळ, क्रांतीनगर नवरात्र उत्सव मंडळ, २४ सप्टेंबरला महापुरुष बाल मित्रमंडळ, पोलिस महापुरुष तरुण मित्रमंडळ, २५ ला विश्वनगर मित्रमंडळाच्या नवरात्रोत्सवात देवीचे दर्शन घेण्यात येईल. २६ ला आई माउली मित्रमंडळ, २७ ला थिबा पॅलेस रोड मित्रमंडळ आणि २८ ला श्री नवलाई देवी मंदिरात दौड काढण्यात येईल.
दुर्गामाता दौडच्या दुसऱ्या टप्प्यात २९ सप्टेंबरला तेली आळा नाका पाराजवळून श्री जोगेश्वरी मंदिर, ३० रोजी जय भैरव नवरात्रोत्सव मंडळ, तेली आळी मंडळ, १ ऑक्टोबरला राधाकृष्ण मंदिर, नवलाई मंदिरात दौड काढण्यात येईल. २ ऑक्टोबरला मारुती मंदिर येथून दुचाकीवरून मांडवी रोड, किल्ला व तिथून दौड किल्ले रत्नदुर्ग येथील श्री भगवती मंदिरात पोहोचेल. अधिक माहितीसाठी जयदीप साळवी, वैभव पांचाळ यांच्याशी संपर्क साधावा.
दुर्गामाता दौडीमध्ये शहरातील युवक, महिला आणि नागरिकांचा मोठा सहभाग अपेक्षित आहे. दररोज पहाटे छत्रपती शिवाजी महाराज, दुर्गामाता आणि देशभक्तीपर गीतांवर, घोषणांनी परिसर दुमदुमून जाणार आहे. श्री दुर्गामाता दौड रत्नागिरी शहराच्या विविध भागात मार्गक्रमण करणार आहे. शहरातील सर्व बंधू भगिनींनी या दौडमध्ये आणि दौड मार्गावर माता- भगिनींनी भगव्या ध्वजाचे औक्षण करण्यासाठी बहुसंख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन श्री शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थानच्या वतीने करण्यात आले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.