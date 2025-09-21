पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी प्लास्टिक वापर शून्यावर आणा
पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी
प्लास्टिकचा वापर टाळावा
जिल्हाधिकारी ः आचरा-देवबाग किनारी स्वच्छता
ओरोस, ता. २१ ः प्लास्टिक पिशव्या, बॉटल्स यांसारखा न विघटनारा कचरा पर्यावरणाचा समतोल बिघडवतो. पर्यावरण रक्षणासाठी आणि भावी पिढ्यांच्या आरोग्यासाठी दैनंदिन जीवनातील प्लास्टिक वापर शून्यावर आणणे ही प्रत्येकाची जबाबदारी आहे, असे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी केले.
आंतरराष्ट्रीय स्वच्छता दिनानिमित्त राष्ट्रीय किनारा अभियानांतर्गत आचरा ते देवबाग समुद्रकिनाऱ्यावर स्वच्छता मोहीम राबविण्यात आली. जिल्हाधिकारी धोडमिसे यांनी स्वतः मोहिमेत सहभागी होऊन किनाऱ्यावर विखुरलेल्या प्लास्टिक पिशव्या, बॉटल्स व इतर कचरा गोळा केला. त्या म्हणाल्या, ‘‘सिंधुदुर्गातील समुद्रकिनाऱ्यांवर मोठ्या प्रमाणात पर्यटक येतात. त्यांच्या माध्यमातून वाढणारा प्लास्टिक कचरा रोखण्यासाठी जनजागृती महत्त्वाची आहे. प्रशासनाच्या स्तरावर उपाययोजना होत असल्या तरी ‘प्लास्टिकमुक्त किनारा’ हे स्वप्न साकार करण्यासाठी लोकसहभाग आवश्यक आहे. पर्यटन हंगामात वाढत्या कचऱ्याचा ताण ग्रामपंचायतींवर जाणवतो. यावर योग्य नियोजन करून प्रभावी उपाययोजना करण्यात येतील.’’ या मोहिमेत मालवण तहसीलदार वर्षा झालटे, गटविकास अधिकारी शाम चव्हाण, आचरा सरपंच जेरॉन फर्नांडिस, उपसरपंच संतोष मिराशी, गटशिक्षणाधिकारी संजय माने, शिवसेना उपजिल्हाप्रमुख महेश राणे, पंचायत समिती अधिकारी आदी सहभागी झाले.
