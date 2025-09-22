दापोली-ब्राह्मण हितवर्धिनी पतसंस्थेच्या नफ्यात घट
ब्राह्मण हितवर्धिनी पतसंस्थेच्या नफ्यात घट
चुकीचे कर्जव्यवहार ; संचालक मंडळावर जबाबदारी निश्चित करा
दापोली, ता. २१ : संपूर्ण कोकण विभाग कार्यक्षेत्र असलेल्या दापोली येथील ब्राह्मण हितवर्धिनी ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्थेच्या सभासदांना यावर्षी ९ टक्के लाभांशावर समाधान मानावे लागले. गेली अनेक वर्षे सातत्याने १५ टक्के लाभांश देणारी ही पतसंस्था चुकीच्या केलेल्या कर्ज व्यवहारामुळे व त्याचा परिणाम थकीत कर्जाचे प्रमाण वाढण्यात झाल्याने संस्थेच्या नफ्यातही लक्षणीय घट झाली असल्याचे वार्षिक सर्वसाधारण सभेत सभासदांना समजले.
दापोली येथील ब्राह्मण हितवर्धिनी सहकारी पतसंस्थेची ३४ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा संस्थेचे अध्यक्ष केदार जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली लोकमान्य टिळक स्मारक मंदिर सभागृहात झाली. सभेत या पतसंस्थेला लेखापरीक्षण वर्ग ब मिळाल्याबद्दल व थकीत कर्जाचे प्रमाण वाढल्याने सभासदांनी नाराजी व्यक्त केली. रायगड जिल्ह्यातील नेरळ येथील वंजारपाडा येथे पतसंस्थेने सभासदांना दिलेल्या गृहतारण कर्जात मोठी अनियमितता झाली असल्याने तेथे दिलेली सर्व कर्जे थकीत आहेत. त्यामुळे ती मंजूर करणाऱ्या मागील संचालक मंडळावर जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी, अशी सभासदांची मागणी अध्यक्ष जोशी यांनी ती करण्याचे मान्य केली.
मागील वार्षिक सर्वसाधारण सभेत सभासदांनी सूचित केल्यानुसार अध्यक्ष जोशी व संचालक मंडळातील सदस्य यांनी वंजारपाडा येथील या गृहनिर्माण प्रकल्पातील कर्ज दिलेल्या फ्लॅटची पाहणी केली असता त्यांना आश्चर्याचा धक्काच बसला, त्यातील पतसंस्थेने कर्ज दिलेल्या काही फ्लॅटच्या दारावर अन्य वित्तीय संस्थांच्या नोटीसा चिकटविण्यात आल्या होत्या. याबाबत अध्यक्ष जोशी यांनी या संदर्भात संस्थेची फसवणूक करणाऱ्या कर्जदारांवर लवकरच कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती दिली. सभासदांनी या कर्जप्रकरणात तसेच देवरूख शाखेत देण्यात आलेल्या कर्ज प्रकरणात मोठा घोळ झाल्याचे सांगत वंजारपाडा येथील ही कर्ज मंजूर करू नयेत अशी मागणी करत दोन संचालकांनी राजीनामाही दिला, तरी उर्वरित संचालकानी ही कर्ज मंजूर केल्याने ही परिस्थिती निर्माण झाली असल्याचे सांगितले.
चौकट
तीन शाखा तोट्यात
पतसंस्थेच्या ८ शाखांपैकी लोटे, रत्नागिरी व देवरूख या शाखा तोट्यात असून उर्वरित शाखा फायद्यात आहेत. ३१ मार्च २०२५ अखेर पतसंस्थेला केवळ ८८ लाख ९८ हजार इतका नफा झाला असून मागील वर्षापेक्षा तो तब्बल १ कोटी रुपयांनी कमी झाला आहे. यावेळी झालेल्या चर्चेत अक्षय फाटक, मुकुंद फाटक, जयंत भावे, प्रमोद उशीपकर आदींसह अन्य सभासदांनी भाग घेतला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.