साखरपा-दौऱ्यात ग्रामस्थांच्या प्रश्नांचा निपटारा
rat21p23.jpg
93059
साखरपा : गावभेट दरम्यान समस्या समजून घेताना आमदार किरण सामंत.
----------
सामंत यांच्या गावभेट दौऱ्यात
ग्रामस्थांच्या प्रश्नांचा निपटारा
साखरपा, ता. २१ : दाभोळे जिल्हा परिषद गटातील आमदार किरण सामंत यांचा गावभेट दौरा म्हणजे फिरते न्यायालय असल्याचे प्रतिपादन भडकंबा गावाचे माजी उपसरपंच बापू शिंदे यांनी केले आहे. यामुळए अनेक प्रश्न मार्गी लागल्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.
आमदार किरण सामंत यांनी मतदारसंघातील दाभोळे गटातील सर्व ग्रामपंचायतीमध्ये प्रत्यक्ष भेट देऊन ग्रामसभेप्रमाणे जनता दरबार घेत जनतेच्या प्रश्नाला न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला. सलग तीन दिवस झालेल्या गावभेट दौऱ्यात प्रत्येक गावातील नागरिक समस्या मांडत होते. त्यांच्या समस्या दौऱ्यामध्ये जागेवरच संबंधित अधिकारी यांच्याशी चर्चा करून जागेवरच सुटत होत्या. किरण सामंत म्हणाले, भविष्यात माझ्या मतदारसंघातील रस्ते, पूल, शाळा, अंगणवाडी, दवाखाने यांची कामे नक्कीच पूर्ण होतील. प्रत्येक गावातील शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत शासनाच्या सर्व योजना पोहोचल्या पाहिजेत याची काळजी घेऊन सर्वांनी काम करावे, असे आमदार सामंत यांनी सांगितले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.