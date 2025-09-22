वाडोसमध्ये १९४ जणांची आरोग्य चिकित्सा
भाजपचा पुढाकार; ‘सेवा पंधरवडा’ अंतर्गत शिबिरास प्रतिसाद
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. २२ ः घावनळे जिल्हा परिषद मतदार संघामध्ये सेवा पंधरवडा व भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या वाढदिवसानिमित्त आयोजित मोफत आरोग्य शिबिर, नेत्रतपासणी व रक्तदान शिबिराला उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. सर्व तपासणी शिबिरांत १९४ लाभार्थ्यांनी लाभ घेतला.
या शिबिराचे उद्घाटन भाजप कुडाळ तालुका मंडल अध्यक्ष संजय वेंगुर्लेकर यांच्या हस्ते झाले. यावेळी भाजप ज्येष्ठ नेते दादा बेळणेकर, महिला नेत्या संध्या तेरसे, माजी सभापती मोहन सावंत, कुडाळ तालुका सरचिटणीस योगेश उर्फ भाई बेळणेकर, युवा मोर्चा कुडाळ तालुका अध्यक्ष रुपेश कानडे राजा धुरी, तन्मय वालावलकर, पंढरी परब, धोंडी परब, वसंत दळवी, विठ्ठल निकम, रामचंद्र चाळके, नागेश सावंत, सीताराम जानकर, डॉ. श्रीनिवास बेळणेकर, दिनेश सुभेदार, महेश झिमणे, राजन सकपाळ, संतोष सावंत, बंड्या वाळके, सत्यवान म्हाडगुत, अमित सावंत, प्रशांत जाधव, रत्नकांत चव्हाण, बाबू म्हाडगुत, विनायक म्हाडगुत, किरण म्हाडगुत, संतोष म्हाडगुत, चिराग खोचरे, सागर जाधव, बाबाजी झिमणे, उमेश म्हाडगुत, बाबल म्हाडगुत, पंकज म्हाडगुत, प्रतीक म्हाडगुत, शिवाजी धुरी, पप्पू म्हाडगुत, अजय तावडे, निखिल चव्हाण, आबा म्हाडगुत, उदय म्हाडगुत, संतोष परब, निखिल परब, किरण सावंत, उदय म्हाडगुत, सर्वेश म्हाडगुत, दत्तगुरू गावडे, प्रसाद गवस, समीर धुरी, बाबा निकम, प्रथमेश मेस्त्री, योगेश सितप, ओंकार सावंत, ओमदीप म्हाडगुत, राजू चव्हाण, अवी नेवगी, दिनेश नाईक, दया कदम आदी उपस्थित होते. शिबिरात ३५ रक्तदात्यांनी रक्तदान केले. तर ७५ जणांची रक्त तपासणी करण्यात आली. तसेच ८४ जणांची नेत्र चिकित्सा करण्यात आली. शिबिर यशस्वी करण्यासाठी योगेश बेळणेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली घावनळे जिल्हा परिषद मतदार संघातील भाजप कार्यकर्त्यांनी मेहनत घेतली.
