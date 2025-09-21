शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव पोर्टलवरून रद्द होणार नाहीत
शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव रद्द होणार नाहीत
जिल्हा कृषी विभागः ॲग्रीस्टॅक फार्मर आयडी रखडलेल्यांना दिलासा
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २१ः ॲग्रीस्टॅक फार्मर आयडी रखडल्यामुळे शेतकऱ्याला कृषीच्या योजनांचा लाभ घेता येत नव्हता. त्याच्यासाठी कालावधीची अट शिथिल करून जोपर्यंत शेतकरी स्वतःहून यांत्रिकिकरणाचा लाभ नको असल्याचे लेखी कळवत नाही, तोपर्यंत त्याचा प्रस्ताव महाडीबीटी पोर्टलवरून रद्द केला जाणार नाही, असे जिल्हा कृषि विभागाकडून सांगण्यात आले आहे.
कृषि विभागामार्फत केंद्र व राज्य पुरस्कृत योजनांमधून विविध साहित्य खरेदीसाठी किंवा शेतावर विविध पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी अर्थसहाय्य करण्यात येत आहे. त्यासाठी महाडीबीटी पोर्टल प्रणाली विकसित केली आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने यंत्र व अवजारे, ठिबक किंवा तुषार संच, शेततळे खोदकाम, शेततळे अस्तरीकरण, पॅक हाऊस, शेडनेट किंवा हरितगृह उभारणी, फळबाग लागवड आदी बाबींचा समावेश आहे. या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी ॲग्रीस्टॅक फार्मर आयडी असणे आवश्यक आहे. मात्र अनेकवेळा अॅग्रीस्टेक आयडीसाठी नोंदणी केल्यानंतर महसूल प्रशासनाकडून संबंधित कागदपत्रांची तपासणी होते. ती वेळेत होत नसल्याने योजनांचे पुढील लाभ संबंधित शेतकऱ्याला घेता येत नाहीत.
महसूल विभागाकडे प्रस्ताव प्रलंबित राहत असल्याच्या तक्रारी शेतकऱ्यांकडून केल्या जात आहेत. त्याची दखल प्रशासनाने घेतली आहे. महाडीबीटी पोर्टल प्रणालीतील तांत्रिक बाबीत प्रस्ताव अडकला तरी तो रद्द केला जाणार नाही, अशी सूचना कृषि विभागाकडून करण्यात आली आहे. प्रस्ताव पोर्टलवर भरल्यानंतर तो विशिष्ट कालावधीत महसूलकडून तपासून येणे गरजेचे असते. मात्र तसे होत नाही. त्यामुळे प्रस्ताव पुढील तपासणीसाठी प्रलंबित राहिल्यास संबंधित शेतकऱ्याला योजनेच्या लाभापासून वंचित रहावे लागणार नाही. तसेच महसूल प्रशासनाकडे प्रलंबित असलेल्या तपासणीचे प्रस्ताव लवकरात लवकर मिळावेत अशी मागणी कृषि विभागाकडून करण्यात आल्याचे जिल्हा कृषि अधीक्षक अधिकारी शिवकुमार सदाफुले यांनी सांगितले.
कागदपत्र अपलोड करा
अॅग्रीस्टेक अंतर्गत यांत्रिकीकरण साहित्यासाठी रत्नागिरी जिल्ह्यातील ५ हजार २०५ शेतकऱ्यांची निवड झाली आहे. निवड झालेल्या शेतकऱ्यांनी अर्ज केलेल्या यंत्र व अवजाराची आवश्यक कागदपत्र महाडीबीटी पोर्टलवर ॲग्रीस्टॅक फार्मर आयडीने लॉगीन करून अपलोड करावीत, असे आवाहन कृषी विभागाकडून केले आहे.
