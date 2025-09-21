कणकवलीच्या विद्यार्थ्यांची तलवारबाजी स्पर्धेत निवड
कणकवलीच्या विद्यार्थ्यांची
तलवारबाजी स्पर्धेत निवड
कणकवली, ता. २१ ः क्रीडा व युवक सेवा संचनालाय, पुणे आणि जिल्हा क्रीडा कार्यालय, ओरोस तसेच विद्यामंदिर माध्यमिक प्रशाला, कणकवलीच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित जिल्हास्तरीय तलवारबाजी स्पर्धा एचपीसीएल सभागृह कणकवली येथे पडली.
या स्पर्धेत विद्यामंदिर कणकवली प्रशालेच्या दोन विद्यार्थ्यांची कोल्हापूर विभागीय तलवारबाजी स्पर्धेसाठी निवड झाली. यात १४ वर्षांखालील मुले - शिवांग सुदिन पेडणेकर (ईपी प्रकारात - प्रथम आणि सेबर प्रकारात- तृतीय), तसेच १७ वर्षांखालील मुलींमध्ये अवनी राजेंद्र मणचेकर (सेबर प्रकारात-प्रथम आणि ईपी प्रकारात- तृतीय ) यांनी यश पटकावले. या विद्यार्थ्यांची निवड कोल्हापूर विभागीय स्पर्धेसाठी झाली. यशस्वी विद्यार्थ्यांचे शिक्षण प्रसारक मंडळ कणकवलीच्या चेअरमन डॉ. राजश्री साळुंखे, अध्यक्ष दत्तात्रय तवटे, सेक्रेटरी बाळासाहेब वळंजू, ट्रस्टी अनिल पंत डेगवेकर, मुख्याध्यापक डॉ. पिराजी कांबळे, पर्यवेक्षक अच्युतराव वनवे आदींनी अभिनंदन केले.
