लांजा-माजळमधील बेपत्ता तरुणाचा मृतदेह सापडला

लांजा, ता. २१ ः तालुक्यातील माजळ येथील बेपत्ता झालेल्या तरुणाचा मृतदेह २० सप्टेंबरला कोंड्ये-झापडे येथील धरणात आढळला. विशाल बाळकृष्ण माजळकर (वय ३५) असे मृत तरुणाचे नाव आहे. विशाल माजळकर लांजा येथील एका हॉटेलमध्ये कामाला होता. तो माजळ येथे पत्नी, आई आणि दीड वर्षांचा मुलगा यांच्यासोबत राहत होता. विशाल माजळकर १९ सप्टेंबरला दुपारपासूनच बेपत्ता होता. शुक्रवारी (ता. १९) दुपारी ४ वाजता विशाल याची मोटारसायकल कोंड्ये झापडे धरणाच्या किनाऱ्यावर आढळली होती. या गाडीच्या डिकीत त्याचा मोबाईल आणि काही पैसे त्याने ठेवले होते. त्यांची चप्पलदेखील होती. शनिवारी धरण परिसरात त्याचा शोध घेतला असता बेपत्ता विशाल माजळकर याचा मृतदेह धरणाच्या पाण्यात आढळला.
