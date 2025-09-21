नवरात्रोत्सवाच्या मंगल नादात उजळणार श्री देवी शांतादुर्गा मंदिर
नवरात्रोत्सवाच्या मंगल नादात उजळणार श्री देवी शांतादुर्गा मंदिर
म्हापणमधील सोहळा; ४ ऑक्टोबरपर्यंत धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम
सकाळ वृत्तसेवा
म्हापण, ता. २१ ः पंचक्रोशीतील श्री देवी शांतादुर्गा (सातेरी) मंदिर येथे उद्या (ता.२२) पासून ते ४ ऑक्टोबरदरम्यान नवरात्रोत्सव साजरा होणार आहे. संपूर्ण सिंधुदुर्गात नवसाला पावणारी देवी म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या या मंदिरात नवरात्रोत्सव काळात दररोज धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहे.
आयोजित कार्यक्रम असे ः उद्या (ता.२२) सकाळी १० वाजता घटस्थापना, सायंकाळी ४ वाजता ह.भ.प. वासुदेव राधाकृष्ण बुरसे (पुणे) यांचे भागवत पुराण प्रवचन, ७ वाजता दुर्गा सप्तशती पाठ, ८ वाजता श्री विठ्ठल रखुमाई भजन मंडळ (मळई बुवा, गुरूमार्गी), ९ वाजता दर्यावर्दी वारकरी भजन मंडळ (खवणे बुवा दाजी जुवाटकर). २३ ला ४ वाजता - बुरसे बुवा यांचे भागवत प्रवचन, ७ वाजता - दुर्गा सप्तशती पाठ, ८ वाजता - अशोक पाटकर पुरस्कृत भजन, ९ वाजता - जय हनुमान भजन मंडळ (मळई बुवा सिद्धेश मार्गी). २४ ला ४ वाजता - भागवत प्रवचन, ७ वाजता - दुर्गा सप्तशती पाठ, ८ वाजता - ब्राह्मण देव भजन मंडळ (पागेरे बुवा संजोग परब), ९ वाजता - जय संतोषी माता नाट्यमंडळ, मातोंड - पेंडुर यांचे दशावतार नाटक. २५ ला ४ वाजता - भागवत प्रवचन, ७ वाजता - दुर्गा सप्तशती पाठ, ९ वाजता - म्हापण तेलीवाडी भजन मंडळ (रमाकांत रावले). २६ ला ४ वाजता - भागवत प्रवचन, ७ वाजता - दुर्गा सप्तशती पाठ, ८ वाजता - नीलेश मुंडिये पुरस्कृत भजन, ९ वाजता - सातेरी महिला भजन मंडळ, म्हापण, १० वाजता - आमोल वाईकर यांचे गायन. २७ ला ४ वाजता - भागवत प्रवचन, ७ वाजता - दुर्गा सप्तशती पाठ, ८ वाजता - सिद्धमहापुरुष प्रासादिक भजन मंडळ, गोसावीवाडी, ९ वाजता - सुनिल गोसावी मित्रमंडळ, पाट यांचे गायन. २८ ला ४ वाजता - भागवत प्रवचन, ७ वाजता - दुर्गा सप्तशती पाठ, ८ वाजता - रामकृष्ण हरी भजन सेवा संघ, पाट (आशिष सडेकर), ९ वाजता - कुलदेवता भजन मंडळ, खवणे घाडीवाडी. २९ ला ४ वाजता - भागवत प्रवचन, ७ वाजता - दुर्गा सप्तशती पाठ, ८ वाजता - स्थळकार भजन मंडळ, खवणे (मनोज घाडी), ९ वाजता - स्वामी समर्थ भजन मंडळ, जुनव्हाळ-खवणे (बाळा परब). ३० ला ४ वाजता - भागवत प्रवचन, ७ वाजता - दुर्गा सप्तशती पाठ, ८ वाजता - नाथा मडवळ पुरस्कृत भजन, ९ वाजता - खवणे भगतवाडी भजन मंडळ (सुंदर भगत). १ ऑक्टोबरला ४ वाजता - भागवत प्रवचन. ७ वाजता - दुर्गा सप्तशती पाठ, ८ ते १० वाजता - ज्योतीराज केळुसकर बुवा यांचे गायन (राजेश म्हापणकर पुरस्कृत). २ ऑक्टोबर - विजयादशमी ४ वाजता - बुरसे बुवा यांचे कीर्तन, ७ वाजता - दुर्गा सप्तशती पाठ समाप्ती, घट उतरविणे व सोने लुटणे, ९ वाजता - ओंकार पारंपरिक दशावतार नाट्यमंडळ, म्हापण यांचा विशेष प्रयोग. ३ ऑक्टोबर - ९ वाजता - देवी शांतादुर्गा व सिद्धेश्वर उत्सवमूर्ती सजवून विराजमान, ११ वाजता - भजन (अजित ठाकूर पुरस्कृत - संदेश सामंत व दि.वा. पाटकर), पहाटे ४ वाजता - काकड आरती (खोत भजन मंडळ - दीपक खोत). ४ ऑक्टोबर सकाळी - ओटी भरणे, सायंकाळी ६:३० वाजता - उत्सव सांगता.
