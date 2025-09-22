पाली -फार्मर आयडीसाठी पाली मंडळात ५० शिबिरे
फार्मर आयडीसाठी
पाली मंडळात ५० शिबिरे
कृषी विभाग; किसान सन्मानअंतर्गत लाभार्थींना प्राधान्य
सकाळ वृत्तसेवा
पाली, ता. २२ ः शेतकरी बांधवांनी शासनाच्या योजनांचा लाभ वंचित राहू नये म्हणून फार्मर आयडी तातडीने काढणे आवश्यक आहे. त्यामुळे प्रत्येक शेतकऱ्याची नोंद अधिकृत होत असून, त्यांना विविध योजनांचा लाभ घेता येईल असे पाली मंडळ कृषी अधिकारी सचिन ढेरे यांनी सांगितले तसेच पाली परिसरात ५० ठिकाणी विविध कॅम्पचे आयोजन केले आहे. त्यात किसान सन्मान योजनेंतर्गत असलेल्या लाभार्थ्यांची प्राधान्याने नोंदणी करण्यात येणार आहे.
शेतकरी बांधवांना शासनाच्या सर्व कृषी योजनांचा थेट व पारदर्शक लाभ मिळावा यासाठी केंद्र शासनाने ‘ॲग्रीस्टॅक योजना’ सुरू केली आहे. या योजनेत नोंदणी करून फार्मर आयडी काढणे आता अनिवार्य केले आहे. उत्सवकाळात गावी येणारे शेतकरी तसेच बाहेरगावी वास्तव्यास असलेले शेतकरी यांच्यासाठी पाली, जाकादेवी, करबुडे, तरवळ, निवळी, हातखंबा, खानू, नाणिज, साठरे, झरेवाडी, कापडगाव, तरवळ, आगवे परिसरांत विशेष कॅम्पचे आयोजन केले आहे.
पाली कृषी मंडळात रत्नागिरी उपविभागीय कृषी अधिकारी फिरोज शेख, पाली मंडळ कृषी अधिकारी सचिन ढेरे, सहाय्यक कृषी अधिकारी सागर सांगवे, अजय कल्याणकर, दीपक म्हादे, आकाश देशमुख, मनिषा पाटील तसेच नाणीज सरपंच विनायक शिवगण, पोलिस पाटील नितीन कांबळे, साठरेबांबर सरपंच तृप्ती पेडणेकर, उपसरपंच रूपेश खोचाडे यांनी फार्मर आयडी काढण्यासाठी कॅम्पचे आयोजन करून या कामी शेतकऱ्यांना मदत केली. या वेळी उपकृषी अधिकारी राहुल पाटील यांनी उपस्थितांना ग्रामस्तरावर शेतकरी कार्ड काढण्यासाठी आवाहन केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.