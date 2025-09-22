सावर्डे विद्यालयाच्या मुलींचा फुटबॉल स्पर्धेत तिसरा क्रमांक
सावर्डे, ता. २२ : क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय आणि रत्नागिरी जिल्हा क्रीडा कार्यालय यांच्या विद्यमाने एसव्हीजेसीटी डेरवण येथे झालेल्या जिल्हास्तरीय फुटबॉल स्पर्धेत गोविंदराव निकम माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयाच्या १९ वर्षांखालील मुलींच्या फुटबॉल संघाने तिसरा क्रमांक मिळवला.
निकम महाविद्यालयाच्या फुटबॉल संघात आरती मकाळे, समृद्धी पाष्टे, अवंती नरळकर, समीक्षा जयस्वाल, श्रेया जाधव, यशस्वी पवार, प्रिया पवार, प्रचिती भारती, जागृती ओकटे, आर्या गुजर, अमृता पिरधनकर, स्वरूपा कुसळकर आणि अनुष्का गोरिवले या खेळाडूंचा समावेश होता. या खेळाडूंना दादासाहेब पांढरे, रोहित गमरे, अमृत कडगावे आणि प्रशांत सकपाळ यांचे मार्गदर्शन लाभले. यशस्वी विद्यार्थिनींचे सह्याद्री शिक्षणसंस्थेचे कार्याध्यक्ष व आमदार शेखर निकम, ज्येष्ठ संचालक शांताराम खानविलकर, सचिव महेश महाडिक, प्राचार्य राजेंद्र वारे, उपप्राचार्य विजय चव्हाण आदींनी अभिनंदन केले आहे.
