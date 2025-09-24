असलदे सोसायटीच्यावतीने वृक्षारोपण
कणकवली, ता. २४ः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त देशभरात सेवा सप्ताहाचे उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. यात असलदे येथील श्री रामेश्वर विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटीच्यावतीने पूर्ण प्राथमिक शाळा नं.१ येथे वृक्षारोपण करण्यात आले. सोसायटीचे चेअरमन भगवान लोके यांच्या हस्ते या उपक्रमाचा प्रारंभ करण्यात आला.
यावेळी सोसायटीचे माजी चेअरमन प्रकाश परब, खरेदी विक्री संचालक पंढरी वायंगणकर, व्हॉईस चेअरमन दयानंद हडकर, सोसायटी संचालक शत्रुघ्न डामरे, राजेंद्र राणे, परशूराम परब, विठ्ठल खरात, शामराव परब, प्रशांत परब, प्रवीण डगरे, बाबाजी शिंदे, दिनेश शिंदे, मधुसूदन परब, प्रकाश वाळके, सत्यवान घाडी, मुख्याध्यापिका श्रीमती सावंत, सोसायटी सचिव अजय गोसावी उपस्थित होते.
