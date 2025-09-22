अभ्यासासह हवे व्यवहार ज्ञान
वीरसिंग वसावे ः कुडाळ इंग्रजी शाळेत दाखल्यांचे वाटप
कुडाळ, ता. २२ ः पुस्तकासोबत बाहेरचे जगदेखील पाहणे आवश्यक आहे. त्यामुळे व्यवहार ज्ञान समजते. समाजात कसे वागावे, याचे आकलन होते, असे प्रतिपादन कुडाळचे तहसीलदार वीरसिंग वसावे यांनी केले.
सेवा पंधरवडानिमित्त जिल्हा प्रशासनामार्फत ‘शाळा तिथे दाखला’ हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. त्याअंतर्गत कमशिप्र मंडळाच्या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत दाखल्यांचे वितरण करण्यात आले. त्यावेळी श्री. वसावे बोलत होते. यावेळी ४६ विद्यार्थ्यांना वय अधिवास आणि जातीच्या दाखल्यांचे वितरण केले. या कार्यक्रमाला नायब तहसीलदार अमरसिंह जाधव, मुख्याध्यापिका मुमताज शेख उपस्थित होत्या. एकूण ४६ विद्यार्थ्यांना ४ जातीचे दाखले आणि ४२ वय अधिवास दाखल्यांचे वाटप करण्यात आले. विद्यार्थ्यांनी आपल्या पालकांसह तहसीलदार वसावे, नायब तहसीलदार जाधव यांच्या हस्ते हे दाखले स्वीकारले.
तहसीलदार वसावे यांनी शासनाच्या या नावीन्यपूर्ण उपक्रमाची माहिती दिली. विद्यार्थी आणि पालकांनी केवळ पुस्तकी ज्ञानावर अवलंबून न राहता प्रायोगिक ज्ञान घ्यावे. त्याचा समाजात वावरताना चांगला उपयोग होतो, असे सांगितले. तालुक्यात २२५ जिल्हा परिषद आणि ३८ खासगी शाळा आहेत. त्यामध्ये कुडाळ इंग्लिश मीडियम ही केवळ दोन दिवसांत कागदपत्र पूर्ण करून ४६ विद्यार्थ्यांना दाखले मिळवून देणारी जिल्ह्यातील पहिली शाळा ठरली आहे. त्याबद्दल तहसीलदार वसावे यांनी शाळा व व्यवस्थापनाचे कौतुक केले. मुख्याध्यापिका शेख यांनी स्वागत केले.
