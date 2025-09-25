आचरा वाचन मंदिरास जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट
आचरा, ता. २५ः येथील रामेश्वर मंदिरास जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी भेट दिली. त्यानंतर त्यांनी रामेश्वर वाचन मंदिरास भेट देत वाचनालयाच्या वाचन संस्कृती वाढीसाठी सुरु असलेल्या उपक्रमांबद्दल ग्रंथसंपदेबाबत माहिती जाणून घेतली. यावेळी वाचनालयाचे कार्यवाह अर्जुन बापर्डेकर यांनी त्यांना ज्ञानेश्वरी भेट देत त्यांचा सन्मान केला. दुर्मिळ ग्रंथसंपदा आणि सांस्कृतीक जोपासना करणारे हे वाचनमंदिर असल्याचे गौरवोद्गार यावेळी जिल्हाधिकारी धोडमिसे यांनी काढले.
त्यांच्यासोबत अप्पर जिल्हाधिकारी श्रीमती शुभांगी साठे, उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी बालाजी शेवाळे, मालवण तहसीलदार वर्षा झालटे, गटविकास अधिकारी शाम चव्हाण, सरपंच जेरोन फर्नांडीस, उपसरपंच संतोष मिराशी,देवस्थान समिती सदस्य संजय मिराशी, वाचन मंदिरचे सहाय्यक ग्रंथपाल महेश बापर्डेकर, समृद्धी मेस्त्री, स्वप्नील चव्हाण उपस्थित होते.
वायंगणी ‘ज्ञानदीप’च्या नव्या सदस्यांचे स्वागत
आचरा, ता. २५ ः वायंगणी ज्ञानदीप संस्थेचे विद्यमान अध्यक्ष सदा राणे यांचे निधन झाले. त्यामुळे रिक्त झालेल्या जागी माजी उपसरपंच हनुमंत प्रभू यांची तर शाळा व्यवस्थापन समिती अध्यक्षपदी चंद्रकांत उर्फ बाबू हडकर यांची निवड करण्यात आली. संस्थेची सभा वायंगणी हायस्कूल येथे झाली. यावेळी सचिवपदी वैभव जोशी, खजिनदारपदी अॅड. समृद्धी आसोलकर, सदस्य दिपक सुर्वे, मनोहर वायंगणकर, सुरेश सावंत, संतोष वायंगणकर, दिपक सावंत, विलास सावंत, उदय दुखंडे, अशोक सावंत, सुशांत आसोलकर, शंकर उर्फ बाळू वस्त, सुंदर सावंत, चंद्रकांत हडकर यांची निवड करण्यात आली.
