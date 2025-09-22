प्राचीन वारसा जपणारे आरोंद्याचे भवानी मंदिर
नवरात्रोत्सव सुरू; निसर्गसंपन्नस्थळी वसले आहे देवस्थान
आरोंदा, ता. २२ ः येथील गावेळवाडीमध्ये निसर्गरम्य ठिकाणी असलेल्या प्राचीन तुळजा भवानी मातेच्या मंदिरात नवरात्रोत्सवाला चैतन्यमय वातावरणात सुरवात झाली. हे देवस्थान सुमारे ४०० वर्षापूर्वीचे असल्याचे भाविक सांगतात.
घटस्थापनेने जिल्ह्यात नवरात्रोत्सवाला जल्लोषात सुरवात झाली. आरोंदाही याला अपवाद नाही. येथील गावेळवाडीमधील उत्सव वैशिष्ट्यपूर्ण मानला जातो. त्याला जल्लोषात सुरवात झाली. हे देवस्थान प्राचीन म्हणजेच ४०० वर्षांपूर्वीचे असल्याचे सांगितले जाते. याला उत्सवाचा समृद्ध वारसा आहे.
आरोंदा हे गाव मूळातच धार्मिक वारशाने समृद्ध आहे. निसर्गाच्या सान्निध्यात असलेल्या आरोंदा गावचे ग्रामदैवत श्री देवी सातेरी भद्रकाली या देवतांचा गावावर तसेच भक्तांवर सदैव आशीर्वाद असल्याची श्रद्धा आहे. गावेळवाडी येथील कुलस्वामिनी तुळजा भवानी मातेचे मंदिरही अनेक भाविकांचे श्रद्धास्थान आहे. गावेळवाडी ही निसर्गाच्या कुशीत वसलेली वाडी असून, या वाडीच्या बाजूने विस्तीर्ण असा लाभलेला खाडी किनारा आहे. या वाडीत भक्तांच्या हाकेला धावून येणारी संस्थान पूर्व काळातील सुमारे ४०० वर्षांपूर्वीच कुलस्वामिनी तुळजा भवानी मातेचे मंदिर आहे. ते जागृत देवस्थान असून देवतांच देखणं रुप दृष्टीस पडलं की मन प्रसन्न होत. या मंदिरात नवरात्रोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात येतो. घटस्थापनेपासून या मंदिरात रोज पूजाविधी, महानैवेद्य तसेच रात्री भजनाद्वारे नऊ दिवस देवीचा जागर केला जातो. यात गावातील वाडीवार तसेच गावाबाहेरील भाविक भक्तगण आपापल्यापरीने देवीचे नामस्मरण, भजन रुपी सेवा करतात. घटस्थापनेपासून नऊ दिवस या देवीला वेगवेगळ्या रूपात सजवली जाते. तसेच मंदिर परिसर आकर्षक रोषणाईने उजळून जातो. या दिवशी भक्तगण मोठ्या संख्येने देवीचे दर्शन घेण्यासाठी येत असतात. या मंदिरातील देवतांची पूजाअर्चा, देखभाल, व्यवस्थापन हे येथील भुते कुटुंबीय अविरतपणे मनोभावे करत असून त्यांची या देवतेवर मोठी श्रद्धा आहे.
नवरात्रोत्सवात एकदाच महाआरती
एरव्ही काही गावात देवाचे नामस्मरण करताना, हरिनाम करताना आरती केली जाते. मात्र, या मंदिरात नवरात्रोत्सवाची नवव्या दिवशी सांगता कार्यक्रमातच एकदाच महाआरती केली जाते.
