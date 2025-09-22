सावर्डे-शारदादेवीच्या उत्सवासाठी वाहतूक व्यवस्थेत बदल
सावर्डे ः तुरंबव येथील शारदादेवीचे मंदिर.
शारदादेवीच्या उत्सवासाठी वाहतूक व्यवस्थेत बदल
कोंडी टाळण्यासाठी नियोजन ; एकेरी मार्गाचा वापर
सावर्डे, ता. २२ : तुरंबव (ता. चिपळूण) येथील शारदादेवीच्या नवरात्रोत्सवासाठी मोठ्या प्रमाणामध्ये भाविकांची गर्दी होते. यामुळे उत्सवात मोठ्या प्रमाणात वाहतूककोंडीची समस्या टाळण्यासाठी तेथील प्रशासनाने मंदिरात ये-जा करण्यासाठी एकेरी मार्गाचा वापर करण्याचे आवाहन भाविकांना केले आहे.
तुरंबवमध्ये आराध्य दैवत शारदादेवीचा नवरात्रोत्सव सुरू झाला आहे. नवरात्रोत्सव काळात देवीच्या दर्शनासाठी, नवस फेडण्यासाठी व ओटी भरण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात भाविकांची गर्दी होत असते. यामुळे दरवर्षी नवरात्रोत्सवात मोठ्या प्रमाणात वाहतूककोंडीचीही समस्या उद्भवते. शारदादेवी मंदिर चॅरिटी ट्रस्टने पोलिस उपविभागीय अधिकारी व सावर्डे पोलिस यांच्या सहकार्याने वाहतूककोंडी दूर करण्यासाठी दोन मार्ग सुचवले आहेत. उत्सवकाळात २२ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर या कालावधीमध्ये आबिटगावमधील तुरंबवफाटा-तुरंबव-रामवाडी-तुरंबव ग्रामपंचायत-तुरंबव बौद्धवाडी -निवळी हायस्कूल या मार्गावर सायंकाळी पाच ते रात्री दोनपर्यंतच्या कालावधीमध्ये एकेरी वाहतूक करण्यात आली आहे.
तुरंबवमध्ये येण्यासाठी आबिटगावमधील तुरंबवफाटा-तुरंबव रामवाडी-तुरंबव ग्रामपंचायत या मार्गाचा वापर करावा तसेच तुरंबवमधून बाहेर जाण्यासाठी तुरंबव ग्रामपंचायत-तुरंबव बौद्धवाडी-निवळी हायस्कूल या मार्गाचा वापर करावा. ग्रामस्थांनी व भाविकांनी याची नोंद घ्यावी, असे आवाहन शारदादेवी मंदिर चॅरिटी ट्रस्टचे अध्यक्ष दशरथ पंडित यांनी केले आहे.
