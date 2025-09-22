नवरंग ः केवळ फोटो
नवरंग...
rat22p13.jpg
N93197
सीए दीपाली पुरूषोत्तम पाध्ये, उज्ज्वला क्लासेस,रत्नागिरी.
rat22p17.jpg-
93246
चिपळूण ः येथील पंचायत समितीमधील अधिकारी व कर्मचारी महिला.
rat22p18.jpg-
93247
चिपळूण ः येथील गटविकास अधिकाऱ्यांसमवेत महिला कर्मचारी.
rat22p20.jpg
93249
मिठगवाणे येथील सुप्रिया जैतापकर.
rat22p21.jpg
93250
रत्नागिरी- अभ्यंकर-कुलकर्णी कनिष्ठ महाविद्यालयातील नवदुर्गा.
rat22p22.jpg -
93251
रत्नागिरी- सोनाली आराध्ये
rat22p23.jpg -
93252
खेड येथील सुप्रिया सुनील विंचू.
rat22p26.jpg-
93309
आकाशवाणी रत्नागिरी केंद्रामधील महिला कर्मचारी.
