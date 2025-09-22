‘आम्हाला चतुर्थ श्रेणीचा दर्जा द्या’
93328
‘आम्हाला चतुर्थ श्रेणीचा दर्जा द्या’
महसूल सेवक; सिंधुदुर्गात ‘कामबंद’ आंदोलन
सकाळ वृत्तसेवा
सिंधुदुर्गनगरी, ता. २२ ः महसूल सेवक (कोतवाल) यांना चतुर्थ श्रेणीचा दर्जा मिळावा, या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य महसूल सेवक संघटनेतर्फे १२ सप्टेंबरपासून नागपूर येथे बेमुदत आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाला सिंधुदुर्ग जिल्हा महसूल सेवक संघटनेतर्फे सक्रिय पाठिंबा दर्शविला असून जिल्ह्यातील कोतवालांनी आजपासून बेमुदत काम बंद आंदोलन सुरू केले आहे. याबाबतचे निवेदन जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांना दिले.
निवेदनात म्हटले आहे की, राज्यातील महसूल सेवकांना चतुर्थ श्रेणीचा दर्जा राज्य सरकारने द्यावा, या मागणीसाठी महसूल सेवक संघटना नागपूर यांनी १२ सप्टेंबरपासून राज्यव्यापी आंदोलन पुकारले आहे. गेली कित्येक वर्षे ही मागणी करण्यात येत आहे. मात्र, याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय नाही. यामुळे महसूल सेवक कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. प्रलंबित मागणीकडे लक्ष वेधण्यासाठी नागपूर येथे राज्यव्यापी बेमुदत आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाला जिल्ह्यातील सर्व महसूल सेवक कामबंद आंदोलन करून नागपूर येथील आंदोलनात सहभागी होणार आहेत. तरी शासनाने याबाबत वेळीच निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करणारे निवेदन आज सिंधुदुर्ग जिल्हा महसूल सेवक संघटनेने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. संघटनेचे अध्यक्ष प्रशांत मिटबांवकर, उपाध्यक्ष अर्चना दळवी यांच्यासह संतोष नाईक, दीपक आरेकर, सुरेंद्र पेडणेकर, लिया लब्धे, विश्वनाथ गुरव, योगेश वेंगुर्लेकर आदी उपस्थित होते.
--------------
५०० जणांचा समावेश
जिल्ह्यातील सुमारे ५०० महसूल सेवक या आंदोलनात सहभागी झाल्याने तलाठी कार्यालयातील कामकाजावर परिणाम होणार आहे. शासकीय दवंडी देणे, शासनाच्या विविध योजनांची माहिती देणे, महसूल गोळा करणे, टपाल वाटणे, नोटीसा बजावणे, पीक पाहणी, तलाठी दप्तर ने-आण करणे यांसह विविध कामावर परिणाम होणार आहे. सध्या महसूल पंधरवडा सुरू असून या कामावरही परिणाम होणार आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.