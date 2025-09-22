आरोग्य तपासणी शिबिराला देवगडात उत्स्फूर्त प्रतिसाद
आरोग्य तपासणी शिबिराला
देवगडात उत्स्फूर्त प्रतिसाद
भारत पेट्रोलियम, देवगड फिशरमेन्सतर्फे आयोजन
देवगड, ता. २२ ः भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन (पणजी), देवगड फिशरमेन्स को - ऑप सोसायटी व येथील ग्रामीण रुग्णालय यांच्यावतीने येथील फिशरमेन्स संस्था कार्यालयामध्ये मोफत आरोग्य तपासणी शिबिर घेण्यात आले. त्याला प्रतिसाद लाभला.
भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन या कंपनीला ५० वर्षे, तर फिशरमेन्स संस्थेला ७५ वर्षे पूर्ण झाल्याचे औचित्य साधून पेट्रोलियम कार्पोरेशन कंपनीच्या सौजन्याने हे मोफत आरोग्य तपासणी शिबिर घेण्यात आले. आरोग्य तपासणी शिबिर सुरू होण्यापूर्वी भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशनचे एरिया मॅनेजर अरविंद कुमार, ग्रामीण रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. पटोडेकर, डॉ. निनाद धुरी व त्यांचे सहकारी यांचा फिशरमेन्स संस्थेचे अध्यक्ष द्विजकांत कोयंडे, उपाध्यक्ष उमेश आंबेरकर यांच्या वतीने सन्मान करण्यात आला. या आरोग्य तपासणी शिबिराचा सुमारे साठ ते सत्तर सभासदांनी लाभ घेतला. या शिबिरामध्ये आवश्यक रुग्णांची ईसीजी तपासणी, रक्त तपासणी, मधुमेह तपासणी, रक्तदाब तपासणी, कोलेस्टेरॉल, नेत्र तपासणी, हिमोग्लोबीन तपासणी करण्यात आली. तसेच आयुष्यमान भारत कार्ड देण्यासंदर्भात प्रक्रिया राबवण्यात आली. सूत्रसंचालन करून संस्था सचिव उमेश कदम यांनी आभार मानले. द्विजकांत कोयंडे, उमेश आंबेरकर, उल्हास मणचेकर आदी उपस्थित होते.
