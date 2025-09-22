सावंतवाडीत नवरात्रोत्सवाचा जल्लोष
93347
सावंतवाडीत नवरात्रोत्सवाचा जल्लोष
दुर्गामातांची प्रतिष्ठापना; सांस्कृतिक कार्यक्रमांची रेलचेल
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. २२ ः सावंतवाडी शहरासह तालुक्यात नवरात्रोत्सवाच्या उत्साहाला उधाण आले असून, आदिशक्ती, नवदुर्गांचे आज जल्लोषात आगमन झाले. पुढील नऊ दिवस चालणाऱ्या या उत्सवासाठी शहरासह तालुक्यांतील देवींच्या मंदिरांमध्ये आणि सार्वजनिक ठिकाणी जय्यत तयारी करण्यात आली आहे. विविध सांस्कृतिक तसेच मनोरंजनात्मक कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहे.
सावंतवाडी तालुक्यात नवरात्रोत्सव मोठ्या भक्तिभावाने व उत्साहात साजरा होतो. ठिकठिकाणी देवींच्या मूर्तींची प्रतिष्ठापना करण्यात आली आहे. शहरातील बाजारपेठ मित्रमंडळ, रासाई नवरात्रोत्सव मंडळ, भटवाडी नवरात्रोत्सव मंडळ आणि माठेवाडा नवरात्रोत्सव मंडळ यांसारख्या ठिकाणी दुर्गामाता मूर्तीची प्रतिष्ठापना करण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त तालुक्यातील अनेक मंदिरांमध्ये आणि सार्वजनिक ठिकाणीही हा उत्सव मोठ्या प्रमाणात साजरा केला जात आहे.
घटस्थापनेच्या मुहूर्तावर वाद्यांच्या गजरात आणि ‘जय माता दी’च्या जयघोषात सावंतवाडी शहरात आज दुर्गामातेचे आगमन झाले. यानिमित्त प्रत्येक मंडळाने मंडपांची रोषणाई आणि आकर्षक सजावट केली आहे. देवीच्या दर्शनासाठी भाविकांनी मोठी गर्दी केली होती. पुढील नऊ दिवस येथे पारंपरिक गरबा आणि दांडियासह विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांची रेलचेल असेल. या नऊ दिवसांत देवीच्या नऊ रुपांची पूजा करण्याची परंपरा आहे. अनेक भाविक उपवासही करतात. मोठ्या संख्येने लोक या उत्सवात सहभागी होत आहेत. उत्सव काळात सामाजिक सलोखा आणि शांतता राखण्यासाठी सावंतवाडी पोलिस ठाण्याने विशेष व्यवस्था केली आहे. प्रत्येक मंडळाच्या ठिकाणी तसेच शहरातही ठिकठिकाणी पोलिस बंदोबस्त तैनात केला आहे. उत्सवाला गालबोट लागू नये, यासाठी पोलिस पूर्ण खबरदारी घेत आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.