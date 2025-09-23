कणकवली : कविता रौप्यमहोत्सव
अजय कांडर
अजय कांडर यांच्या कवितेचा
२८ रोजी रौप्यमहोत्सवी सोहळा
इचलकरंजी येथे संस्कृती प्रतिष्ठानतर्फे आयोजन
कणकवली, ता.२२ : येथील कवी अजय कांडर यांच्या मराठी साहित्यात बहुचर्चित ठरलेल्या ‘बाया पाण्याशीच बोलतात’ या कवितेचा रौप्यमहोत्सवी चर्चासत्र सोहळा रविवारी २८ सप्टेंबर रोजी सायं.४ वाजता इचलकरंजी येथील नाईट कॉलेजच्या सभागृहात होणार आहे.
इचलकरंजी संस्कृती प्रतिष्ठान आणि नाईट कॉलेज ऑफ आर्ट्स अँड कॉमर्स यांच्यावतीने हे चर्चासत्र होत आहे. शिवाजी विद्यापीठाचे मराठी विभाग प्रमुख प्रा.डॉ.रणधीर शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या या चर्चासत्रासाठी प्रमुख वक्ते म्हणून कवी, कादंबरीकार, समीक्षक प्रा. डॉ. रफिक सुरज, प्रा. एकनाथ पाटील आणि प्रा संजीवनी पाटील यांना निमंत्रित करण्यात आले असल्याची माहिती संस्कृती प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष महावीर कांबळे आणि नाईट कॉलेजचे प्राचार्य विरूपाक्ष खानाज यांनी दिली.
अजय कांडर यांचा ‘आवानोल’ हा लक्षवेधी काव्यसंग्रह २००५ मध्ये प्रसिद्ध झाला. यातील पहिलीच ‘बाया पाण्याशीच बोलतात’ ही कविता २००१ मध्ये मौज दिवाळी अंकामध्ये प्रसिद्ध झाली आणि या कवितेला वाचकांचा उदंड प्रतिसाद मिळाला. मौज मध्ये प्रसिद्ध झाल्यानंतर या कवितेसाठी ज्या अनेक मान्यवरांनी प्रतिसाद दिला त्यात कवी ग्रेस यांनी या कवितेसाठी अजय कांडर यांचे फोन करून अमाप कौतुक केले होते. तर ज्येष्ठ समीक्षक प्रा. डॉ. सोमनाथ कोमारपंत यांनी या कवितेवर स्वतंत्र समीक्षणात्मक लेख प्रसिद्ध केला होता.
ज्येष्ठ अनुवादक कवी समीक्षक चंद्रकांत पाटील यांनी ‘प्रगतशील वसुधा’ या हिंदी नियतकालिकाच्या १९६० नंतरचे मराठी साहित्य या अनुवाद विशेषांक मध्ये कवितेचा समावेश केला होता. तर या कवितेचा हिंदी अनुवाद साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त अनुवादक प्रफुल्ल शिलेदार यांनी केला होता.
