चिपळूण-टेरव रस्त्याची दुरुस्ती न झाल्यास आत्मदहन
चिपळूण ः खेर्डी-टेरव कामथे रस्त्याची झालेली चाळण.
टेरव रस्त्याची दुरुस्ती
न झाल्यास आत्मदहन
चिपळूण, ता. २२ ः तालुक्यातील खेर्डी-टेरव मार्गावर मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडले आहेत. यापूर्वी मागणी करूनही खड्डे भरले नाहीत. नवरात्रोत्सवात या मार्गावर मोठ्या प्रमाणात वाहतूक वाढतो. त्यामुळे या मार्गावरील खड्डे भरून रस्त्याची दुरुस्ती न केल्यास आत्मदहन करण्याचा इशारा टेरव सरपंच किशोर कदम यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागास दिला आहे.
सरपंच कदम यांनी सार्वजनिक विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना दिलेल्या निवेदनानुसार, खेर्डी-टेरव-कामथे या राज्य मार्ग १०९ च्या दुरुस्तीबाबत दोन महिन्यापूर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक झाली होती. बैठकीत पावसाळ्यानंतर रस्ता दुरुस्तीचे आश्वासन दिले होते. मात्र, अद्याप रस्ता दुरुस्तीला सुरुवात झालेली नाही. टेरव गावास शासनाच्या पर्यटन विभागाचा ‘ब’ तसेच ‘क’ दर्जा मिळाला आहे. टेरव येथे नवरात्रोत्सव कालावधीत भवानी मातेच्या दर्शनासाठी मोठ्या प्रमाणात भाविकांची गर्दी होत असते. जिल्ह्यासह परजिल्ह्यांतूनही येथे भाविक येत असतात. मात्र, रस्त्याची दुरवस्था झाल्याने भाविकांची मोठ्या प्रमाणात गैरसोय होत आहे. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तातडीने या रस्त्याची दुरुस्ती करण्याची मागणी केली. दुरुस्ती न झाल्यास आत्मदहन करण्याचा इशारा सरपंच किशोर कदम यांनी दिला आहे.
