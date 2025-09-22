राजापूर-कशेळी समुद्रात बोट उलटल्याची अफवा
राजापूरः बोट उलटल्याच्या संदेशानंतर घटनास्थळी पाहणी करताना पोलिस अधिकारी.
कशेळीत बोट उलटल्याची अफवाच
पोलिस यंत्रणेची खातरजमा; घटनास्थळाची पाहणी, नौकामालकांशी चर्चा
सकाळ वृत्तसेवा
राजापूर, ता. २२ : तालुक्यातील कशेळी येथील समुद्रात बोट उलटल्याची पोस्ट सोशल मीडियावर पडल्यानंतर पोलिस प्रशासन सतर्क झाले. नाटे सागरी पोलिस ठाणे आणि पोलिस पाटील यांनी तत्काळ घटनास्थळी जाऊन चौकशी सुरू केली; मात्र समुद्रकिनाऱ्यावर बोट बुडाली नसल्याची माहिती मिळाली. त्यामुळे कशेळी समुद्रात बोट उलटल्याचे वृत्त अफवाच ठरले.
राजापूरच्या नैसर्गिक आपत्ती निवारण या सोशल मीडिया ग्रुपवर सोमवारी (ता. २२) सकाळी कशेळी येथे बोट उलटल्याची काही घटना घडली आहे का? असा संदेश टाकण्यात आला होता. या संदेशाची खातरजमा करून आपद्ग्रस्तांना मदत करण्यासाठी लागल्याची यंत्रणा सतर्क झाली. त्यामध्ये सोशल मीडियावर पडलेल्या या संदेशाची तत्काळ दखल घेत नाटे सागरी पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलिस अधिकारी प्रमोद वाघ यांनी झटपट हालचाल केली. सागवे येथे जात असताना त्यांनी गाडी वळवून थेट कशेळीच्या दिशेने धाव घेतली. त्याचबरोबर त्यांनी संपूर्ण पोलिसयंत्रणा, कशेळी पोलिस पाटील यांनाही तातडीने माहिती दिली. यानंतर सहाय्यक पोलिस निरीक्षक प्रमोद वाघ, पोलिसपाटील प्रमोद सुतार, राजन आगवेकर, कॉन्स्टेबल इंगळे व सहकारी तातडीने घटनास्थळी पोहोचले. त्यांनी कशेळीजवळच्या समुद्रकिनार्यावर पाहणी करून त्या भागातील बोटमालकांकडेही या घटनेच्या अनुषंगाने चौकशी केली. त्या वेळी अशी कोणतीही दुर्घटना घडली नसल्याचे स्पष्ट झाले.
