हातभट्टी दारूविक्रीवर पोलिसांची कारवाई
हातभट्टी दारू विक्रीवर
पोलिसांची कारवाई
रत्नागिरी : साखरपा-भंडारवाडी (ता. संगमेश्वर) येथे हातभट्टीची दारू विक्रीवर पोलिसांनी कारवाई केली. या कारवाईत ९५५ रुपयांची दारू जप्त करण्यात आली. संशयिताविरुद्ध देवरूख पोलिसात गुन्हा दाखल केला आहे. नितीन प्रकाश जाधव (वय ३९, रा. दखिण-बौद्धवाडी, ता. संगमेश्वर) असे संशयिताचे नाव आहे. ही घटना रविवारी (ता. २१) दुपारी पावणेपाचच्या सुमारास निदर्शनास आली. पोलिसांनी केलेल्या कारवाईत संशयित विनापरवाना हातभट्टीची दारू विक्री करण्याच्या उद्देशाने स्वतःकडे बाळगलेल्या स्थितीत सापडला. या प्रकरणी महिला पोलिस कॉन्स्टेबल रेश्मा चव्हाण यांनी देवरूख पोलिसात तक्रार दिली.
आंबेशेतमधील वृद्धेचा
आकस्मिक मृत्यू
रत्नागिरी : खोकला येऊन श्वास घेण्यास त्रास जाणवू लागलेल्या वृद्ध महिलेला उपचारासाठी जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल केले होते. तेथील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी त्यांना तपासून मृत घोषित केले. विशाखा विश्वास नागवेकर (वय ६२, रा. आंबेशेत, रत्नागिरी) असे मृत वृद्ध महिलेचे नाव आहे. ही घटना रविवारी (ता. २१) सायंकाळी पावणेसहाच्या सुमारास जिल्हा रुग्णालयात घडली. विशाखा नागवेकर यांना हृदयाचा आजार होता. दोन महिन्यांपूर्वी त्यांच्यावर उपचारही झाले होते. घरी असताना त्यांना अचानक खोकला आला व श्वास घेण्यास त्रास जाणवू लागला व उलटी झाली. नातेवाईकांनी तत्काळ उपचारासाठी जिल्हा रुग्णालयात दाखल केले. तेथील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी त्यांना तपासून मृत घोषित केले.
