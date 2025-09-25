ज्ञानदानाचा अमूल्य वसा निरंतर चालवू
कट्टा ः हायस्कूलमध्ये डॉ. काकासाहेब वराडकर यांची पुण्यतिथी साजरी करण्यात आली.
अजयराज वराडकर ः कट्टा हायस्कूलमध्ये काकासाहेब वराडकरांना अभिवादन
सकाळ वृत्तसेवा
मालवण, ता. २५ : डॉ. काकासाहेब वराडकर यांच्या चिरंतन विचारांचा ठेवा हा आजही प्रेरणादायी आहे. योगात्मा डॉ. काकासाहेब यांच्या ''वराडकर'' नावाने असलेली शैक्षणिक संस्था हेच त्यांचे स्मारक आहे. आज संस्था शतक महोत्सवी वर्षाकडे वाटचाल करीत आहोत, ही भाग्याची बाब आहे. काकासाहेबांनी स्थापन केलेल्या या शाळेतून आजपर्यंत लाखो विद्यार्थ्यांनी ज्ञान ग्रहण करून प्रत्येक क्षेत्रात नाव कमावले आहे. डॉ. वराडकर यांचा ज्ञानदानाचा हा वसा समर्थपणे चालवत राहू, असे प्रतिपादन कट्टा पंचक्रोशी शिक्षण प्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष अजयराज वराडकर यांनी केले.
कट्टा पंचक्रोशी शिक्षण प्रसारक मंडळाचे संस्थापक योगात्मा डॉ. काकासाहेब वराडकर यांच्या ४९ वी पुण्यतिथी वराडकर हायस्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालय संयुक्त कट्टाच्या सिद्धिविनायक सभागृहात झाली. व्यासपीठावर स्कूल कमिटी अध्यक्ष सुधीर वराडकर, सचिव सुनील नाईक, सचिव विजयश्री देसाई, संचालक महेश वाईरकर, प्रा. ध्वजेंद्र मिराशी, मुख्याध्यापिका देवयानी गावडे, मुख्याध्यापक ऋषी नाईक, पर्यवेक्षक महेश भाट उपस्थित होते.
अन्यया पाटील, कौस्तुभ गोसावी, सुगंधा वायंगणकर, संचिता करावडे, दर्श वराडकर या विद्यार्थ्यांनी डॉ. काकासाहेबांबद्दल आपले विचार व्यक्त केले.
कार्यक्रमाचे औचित्य साधून उंब्राणी स्वामी शिवानंद इंग्रजी परीक्षेचा निकाल घोषित करण्यात आला. तसेच डॉ. दादासाहेब कला व वाणिज्य महाविद्यालयच्या एनएसएस विभागाच्या विद्यार्थ्यांचा सत्कार करण्यात आला. सूत्रसंचालन संसद सहायक अधिपती समीर चांदरकर यांनी केले. किसन हडलगेकर यांनी आभार मानले.
