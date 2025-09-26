‘भक्त पुंडलिक’ कीर्तनाला मालवणवासीयांचा प्रतिसाद
मालवण, ता. २६ : चतुर्मास कीर्तन मालेचे सहावे पुष्प वीणा परब यांनी ‘भक्त पुंडलिक’ या विषयावर कीर्तन करून गुंफले. कीर्तनाच्या पूर्वरंगात ‘काय या संतांचे सांगू उपकार’ हा संत तुकारामांचा अभंग सादर केला. उत्तररंगात ‘भक्त पुंडलिक’ या विषयावर कीर्तन करताना त्यांनी पुंडलिकाचे आई-वडिलांवर असलेले प्रेम विशद केले.
पुंडलिकाच्या आई-वडिलांना काशीला जायचे म्हणून सर्व संपत्ती सून व मुलाच्या नावे करतात. मात्र, सुनेचे वागणे बदलते आणि त्यांचे भांडण होते. तेव्हा पुंडलिकाची आई सत्यवती आणि वडील जानू शास्त्री काशी जायला निघतात. काही दिवसांनी पुंडलिकाची बायको काशीला जायचा हट्ट करते. काशीला जाताना प्रवासात कुकुट स्वामींचा साक्षात्कार होतो. त्यांच्या सांगण्यावरून पुंडलिक आई-वडिलांची क्षमा मागून त्यांची सेवा करतो. ही सेवा बघून श्रीकृष्ण-रुक्मिणी पुंडलिकाला भेटतात व प्रसन्न होऊन, काशीला जे भक्त येतील, ते प्रथम तुझे दर्शन घेतील आणि माझ्या नावाआधी तुझे नाव घेतले जाईल, असा आशीर्वाद देतात. तेव्हापासून ‘पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल’ असे म्हटले जाते, असे सांगून कीर्तनाची सांगता केली. सुधीर गोसावी यांनी तबला आणि अक्षय सातार्डेकर यांनी हार्मोनियमवर संगीत साथ दिली. कीर्तनाचे सातवे पुष्प ३ ऑक्टोबरला अक्षय सातार्डेकर ‘मुक्ताबाई’ विषयावर कीर्तन करून गुंफणार आहेत.
