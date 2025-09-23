करजुवे विद्यालयाचे राष्ट्रभाषा हिंदी स्पर्धांमध्ये यश
रत्नागिरी : चित्रवर्णन स्पर्धेत बक्षीस मिळवणारा करजुवे माध्यमिक विद्यालयाचा विद्यार्थी अथर्व चांदिवडे याला बक्षीस देताना आशिष सरमोकादम.
रत्नागिरी, ता. २३ : करजुवे पंचक्रोशी शिक्षणसंस्था संचलित माध्यमिक विद्यालयाने संगमेश्वर तालुका हिंदी अध्यापक मंडळ आयोजित स्पर्धांमध्ये यश मिळवले. राष्ट्रभाषा हिंदी पंधरवडा समारोह डॉ. र. दि. गार्डी माध्यमिक विद्यालय कळंबस्ते (ता. संगमेश्वर) येथे आयोजित करण्यात आला होता.
समूहगीत गायन, चित्रवर्णन, कथाकथन स्पर्धेत विद्यार्थी सहभागी झाले. यापैकी प्राथमिक गटातील चित्रवर्णन स्पर्धेत अथर्व चांदिवडे (इ. सातवी) याने द्वितीय तर माध्यमिक गटातून कथाकथन स्पर्धेत राकेश वरवटकर (इ. नववी) याने उत्तेजनार्थ क्रमांक पटकावला. यशस्वी विद्यार्थ्यांना सन्मानचिन्ह व प्रमाणपत्र देऊन गौरवण्यात आले. करजुवे पंचक्रोशी शिक्षणसंस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष प्राचार्य शशिकांत नलावडे, सचिव सूर्यकांत देवस्थळी, संस्थासंचालक, मुख्याध्यापक अशोक कुवळेकर यांनी विजेत्यांचे अभिनंदन केले. बक्षीस वितरणाला प्रमुख अतिथी म्हणून महाराष्ट्र राज्य हिंदी अध्यापक महामंडळाचे सल्लागार अनिलकुमार जोशी, कळंबस्ते विद्यालयाचे मुख्याध्यापक प्रमोद दळी, महाराष्ट्र राज्य हिंदी अध्यापक मंडळ राज्य उपाध्यक्ष राजेंद्र खांबे, निबंध कानिटकर, रत्नागिरी जिल्हा हिंदी अध्यापक मंडळ जिल्हाध्यक्ष मिलिंद कडवईकर, हिंदी अध्यापक संगमेश्वर तालुकाध्यक्ष सुहास गेल्ये, आशिष सरमोकादम व अध्यापक उपस्थित होते. सूत्रसंचालन मिलिंद कडवईकर यांनी केले.
