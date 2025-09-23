घरडा महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांचा सत्कार
चिपळूण ः प्रथम वर्ष अभियांत्रिकी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचे प्रातिनिधिक स्वरूपात स्वागत करताना मान्यवर.
‘घरडा’तील विद्यार्थ्यांचा सत्कार
चिपळूण, ता. २३ ः खेड तालुक्यातील लवेल येथील घरडा अभियांत्रिकी महाविद्यालयात शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ मधील प्रथम वर्ष अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्यांचे उत्साहात स्वागत करण्यात आले. या निमित्ताने विद्यार्थ्यांचा पारितोषिक देऊन सत्कार करण्यात आला.
या वेळी शिक्षणतज्ज्ञ माजी प्राचार्य डॉ. अनंत मराठे उपस्थित होते. गतवर्षी श्रावणी देसाईने प्रथम, प्रांजल शिंदेने द्वितीय तर साद जुवळेने महाविद्यालयात तृतीय क्रमांक मिळवला होता. त्यांचा या कार्यक्रमात गौरव करण्यात आला. या वेळी विद्यार्थ्यांना मुंबई विद्यापीठाच्या टीचिंग स्कीमविषयी माहिती दिली तसेच अधिष्ठाता डॉ. नितीन कोळेकर यांनी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० आणि त्यामधील विद्यार्थीकेंद्रित तरतुदी सांगितल्या.
