महिलांनी धम्म चळवळीला बळ द्यावे
swt234.jpg
93485
कणकवली ः चिंतन शिबिरात महिलांना मार्गदर्शन करताना आनंद कासार्डेकर.
महिलांनी धम्म चळवळीला बळ द्यावे
आनंद कासार्डेकरः कणकवलीत बौद्ध महासभेतर्फे चिंतन शिबिर
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. २३ः डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ही आमची अस्मिता आहे. त्यांच्यामुळेच आज सुखी जीवन प्राप्त झाले आहे. त्यांनी दिलेला धम्म आणि संघटना यांना उर्जितावस्था देणे, ही सर्वांची जबाबदारी आहे. धम्म चळवळ मजबूत करण्यासाठी महिलांचे योगदान महत्त्वाचे आहे. महिलांनी मोठ्या प्रमाणात धम्म चळवळीत सहभागी होणे, ही काळाची गरज असल्याचे प्रतिपादन भारतीय बौद्ध महासभेचे जिल्हाध्यक्ष आनंद कासार्डेकर यांनी कणकवली येथे केले.
कणकवली येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जिल्हा भवन सभा सभागृहात जिल्ह्यातील महिला कार्यकर्त्यांसाठी एक दिवसाचे प्रशिक्षण तथा चिंतन शिबिराचे आयोजन रविवारी (ता. २१) करण्यात आले होते. त्यावेळी कासार्डेकर प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी प्रा. सुषमा हरकुळकर होत्या. व्यासपीठावर जिल्हा पर्यटन व प्रचार उपाध्यक्ष संचिता जाधव, जिल्हा महिला चिटणीस अपूर्वा पवार, संघटक ममता जाधव, सचिव संजय पेंडूरकर आदी उपस्थित होते.
यावेळी कासार्डेकर यांनी ''धम्म चळवळीतील महिलांचे योगदान'' याबाबत मार्गदर्शन केले. बौद्ध महासभेची ध्येय धोरणे, उद्दिष्ट व कामकाज कशा पद्धतीने चालते, याबाबत विवेचन केले. आज सर्व क्षेत्रात महिला आघाडीवर असल्याने धम्म चळवळीतही त्या मागे असता नये, असे सांगून महिलांनी या क्षेत्रातही पुढे यावे, असे आवाहन केले
जिल्हा सरचिटणीस संजय पेंडूरकर यांनी महिला पदाधिकाऱ्यांच्या जबाबदाऱ्या व कर्तव्य याबाबत सखोल मार्गदर्शन केले. अध्यक्ष प्रा. हरकुळकर यांनी, आजचे युग हे माहिती व तंत्रज्ञानाचे युग आहे. या युगात सर्व क्षेत्रात महिला आघाडीवर असल्याने धम्म चळवळीतही त्या निश्चितच आघाडीवर असतील, असे सांगितले.
यावेळी बौद्ध महासभेच्या संघटक ममता जाधव या उच्च श्रेणी मुख्याध्यापिका या पदावरून तर रजनी कासार्डेकर या माध्यमिक शाळेतून सेवानिवृत्त झाल्याने त्यांचा शाल व पुष्पगुच्छ देऊन उपाध्यक्ष स्नेहा पेंडूरकर यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. या शिबिरामध्ये जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांतील प्रमुख महिला कार्यकर्त्या मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.