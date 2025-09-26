कानूरकर यांना ‘शिक्षक गुणगौरव’
ओरोस, ता. २६ ः क्रांतिज्योती सावित्रीमाई फुले राज्य शिक्षक गुणगौरव २०२४-२५ हा पुरस्कार मालवण तालुक्यातील वराडकर हायस्कूल व ज्युनिअर कॉलेज कट्टा शाळेचे उपक्रमशील सहाय्यक शिक्षक प्रकाश कानूरकर यांना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते वितरीत करण्यात आला. एक लाख दहा हजार रुपये, सन्मानपत्र आणि सन्मानचिन्ह असे पुरस्काराचे स्वरूप आहे. मुंबई येथील नरिमन पॉईंट येथे झालेल्या या कार्यक्रमाच्या व्यासपीठावर शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे, राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोईर व शिक्षक आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांच्यासह शिक्षण विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. श्री. कानूरकर यांनी पत्नी, दोन्ही मुलांसमवेत हा पुरस्कार स्वीकारला. हा पुरस्कार मिळाल्याने कट्टा दशक्रोशीतून त्यांचे अभिनंदन करण्यात येत आहे.
