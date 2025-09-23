फक्त फोटो
swt238.jpg
93489
मालवण ः स्वराज्य संघटना, शिल्पा यतीन खोत मित्रमंडळ महिला सदस्या.
....................
swt2312.jpg
93558
दोडामार्ग ः अंगणवाडी मोरगाव शाळा क्र. १ च्या शिक्षिका व विदयार्थी.
...................
swt2313.jpg
93559
दोडामार्ग ः जिल्हा परिषद पूर्ण प्राथमिक शाळा सोनवडे तर्फ हवेली येथील शिक्षिका.
..................
swt2314.jpg
93560
कुडाळ ः येथील सावंत भोसले घराण्याच्या स्नुषा.
...................
swt2315.jpg
93561
आडाळी ः येथील सार्वजनिक नवरात्रोत्सव.
.....................
..................
