मालवणात मासे विक्रीसाठी जाणाऱ्या टेम्पोचा अपघात
मालवण ः मासे विक्रीसाठी जाणाऱ्या टेम्पोचा अपघात झाला.
सकाळ वृत्तसेवा
मालवण, ता. २३ : मालवणहून कणकवलीच्या दिशेने मासे विक्रीसाठी जाणाऱ्या टेम्पोचा आज सकाळी आनंदव्हाळ उतारावर अपघात झाला. या अपघातात टेम्पोमध्ये बसलेल्या महिलांना किरकोळ दुखापत झाली. टेम्पोचेही मोठे नुकसान झाले. नेहमीप्रमाणे चालक गणेश तांडेल आपल्या ताब्यातील टेम्पोसह मत्स्य विक्रेत्या महिलांना घेऊन मालवण येथून कणकवलीच्या दिशेने जात होते.
सकाळी ९.३० वाजण्याच्या दरम्यान आनंदव्हाळ उतारावर समोरून ओव्हरटेक करत येत असलेल्या मोटारीस वाचवण्यासाठी ब्रेक मारल्याने रस्त्याकडेची दगडी भिंत कोसळून अपघात झाला. सुदैवाने टेम्पो दरीत जाता जाता झाडाला धडक बसल्याने थांबला; अन्यथा मोठी दुर्घटना घडली असती. अपघातात जखमी झालेल्या मत्स्य विक्रेत्या महिलांना चौके प्राथमिक आरोग्य केंद्र येथे उपचारासाठी नेण्यात आले. अपघाताची खबर मिळताच मालवण येथून मोठ्या प्रमाणावर मच्छीमार बांधव अपघातस्थळी दाखल झाले. मच्छीमार बांधव, व्यावसायिक, मत्स्य एजंट यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. स्थानिक नागरिकही एकत्र आले. जेसीबीच्या मदतीने टेम्पो बाहेर काढण्यात आला. या अपघाताची नोंद येथील पोलिस ठाण्यात केली आहे. पोलिस जितेंद्र पेडणेकर, श्री. परब, अजय येरम अधिक तपास करत आहेत.
